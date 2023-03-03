Российская компания «Яндекс» представила более безопасную версию своего браузера, рассчитанную для использования в бизнес-среде. Особой версией программы можно пользоваться только корпоративным клиентам, для обычных пользователей она будет недоступна.
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Обновлённая и особая версия браузера от «Яндекса» снабжена защитой от трекеров — по идее, это должно усложнить жизнь злоумышленникам, которые захотят получить прямой доступ к внутренней документации компаний. Ещё один важный отличительный момент — личный кабинет для администратора, через который пользователь компании сможет обратиться за помощью в службу техподдержки, а также изучить журнал изменений и даже вернуться к предыдущим сборкам браузера.
Статистика использования особой версии «Яндекс Браузера» не будет отправляться за пределы организации. А бизнес-клиенты смогут рассчитывать на приоритетную техническую поддержку — в большинстве случаев модераторы «Яндекса» ответят на обращение в службу поддержки в течение часа. Общение по телефону с техподдержкой в случае возникновения особых ситуаций тоже предусматривается.
Разработчики «Яндекс Браузера» для организаций в будущем планируют добавить функции облачного рендеринга для устаревших технологий и плагинов, режим анонимности с улучшенной блокировкой отслеживания, мониторинг активности пользователей и даже интеграцию с корпоративными системами безопасности.