Он генерирует картинку, анализируя подписки пользователя.

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске сервиса на основе нейросети, который призван помочь пользователям в оформлении обложек для личных страниц. Как заверяют разработчики, он должен дать аудитории больше возможностей для самовыражения, а также подчеркнуть их индивидуальность.

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Команда поддержки «ВКонтакте» утверждает, что нейросеть мгновенно генерирует изображения на основе интересов пользователей: их реакций, подписок на сообщества и в целом поведения на площадке. Для создания обложки нужно зайти по вот этой странице и нажать кнопку «Начать». ИИ сразу сгенерирует шесть обложек в разных стилях с учётом интересов пользователя. После чего остаётся только выбрать понравившийся вариант и нажать кнопку «Установить обложку». Изображение автоматически появится в профиле, а результатам можно поделиться через публикации или истории.

Разработчики отмечают, что в сервисе есть множество новых стилей, в которых пользователи могут получить обложки: «Супрематизм», «Футуризм», «Пуантилизм», «Мозаика», «Киберпанк» и другие. Если нейросети по объективной причине будет недостаточно информации о человеке, то она попросит добавить данные или подписаться на сообщества, которые отражают его интересы. Стоит ли это делать — решать уже вам.

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:

«Обложки в профилях помогают подчеркнуть индивидуальность, выделиться и привлечь внимание аудитории к своим увлечениям. Нашим пользователям понравился такой способ самовыражения, они активно добавляют обложки в свои профили. Новая фича дополнительно расширяет возможности творчески оформить виртуальное пространство: сервис предлагает персонализированные иллюстрации для каждого человека. Нейросети «ВКонтакте» позволяют визуально продемонстрировать интересы пользователя, причём делают это стильно, оригинально и точно. На генеративной обложке может быть показано, каким спортом увлекается владелец профиля, его музыкальные предпочтения или в каких играх он залипает. Мы инвестируем в скоростные технологии, которые позволяют воспользоваться новыми продвинутыми возможностями как можно большей аудитории и при этом требуют минимальное количество ресурсов и времени, быстро решая необходимые задачи».

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Напомним, обложки — это часть масштабного обновления системы профилей «ВКонтакте», которая позволяет оформить полноценную цифровую визитку и, как утверждается, развить персональный бренд.