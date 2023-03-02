Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации «Руссофт» сообщает, что объём экспортных продаж российских софтверных компаний по итогам прошлого года снизился на 12-17 % до $ 8,4 млрд.
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Журналисты отмечают, что в сегодняшних непростых условиях разработчики программного обеспечения пытаются наладить работу с «относительно дружественными» регионами, например странами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Любопытно, что разработчики отечественного ПО также пытаются сохранить поставки западным партнёрам через формально независимых третьих лиц.
Снижение объёма экспортных российских софтверных компаний объясняется вынужденным уходом с европейского и американского рынка из-за санкций. Аналитики из «СерчИнформ» отмечают, что для разработчиков указанные рынки и раньше были непростыми для продаж, а за прошлый год интерес к ним со стороны российских компаний ещё больше охладел.
Один из руководителей крупной компании заявил, что европейские контрагенты продолжают проявлять интерес к покупке российского софта, не смотря на санкции: «Я не буду называть компании и категории этого ПО, но могу сказать, что ряд российских разработчиков уже учредили за рубежом формально не связанные с ними структуры и продолжают поставки своих решений».
Сейчас разработчики и поставщики отечественного программного обеспечения заняты перенастройкой каналов экспорта. Сейчас речь идёт об усилении роли СНГ, Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока. Глава «Руссофта» по этому поводу заявляет следующее: «Южная и Восточная Азия привлекает огромностью национальных рынков. Самыми крупными в этом макрорегионе являются рынки Индии и Китая. Интерес к рынкам Африки, а также Южной и Центральной Америки также растёт, но шансы значительно увеличить там продажи за короткий срок невелики».
Российские разработчики продолжают сохранять оптимизм в отношении возможности для завоевания международного рынка ПО. Например, директор практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг» Александр Богомолов заявляет по этому поводу следующее: «Прежде всего, надо ориентироваться на наиболее перспективные технологии. Например, у российских игроков есть возможность проявить себя в нише платформенного ПО для решений промышленного искусственного интеллекта: на глобальных рынках рост этого сегмента превысил 30%».
А уже в Минцифры считают, что за рубежом сейчас востребованы российские решения в области «цифровизации транспортной логистики, сельскохозяйственной, добывающей промышленности». В министерстве отметили, что сейчас есть сложности с транзакциями для открытия и поддержки бизнеса, а также вывода прибыли в Россию.
Что касается стратегических разработок, представленных осенью прошлого года, то в покупке российских продуктов и услуг, в том числе в области безопасности, заинтересованы 18 стран. Среди них Китай, Бразилия, Индия, Турция и Саудовская Аравия. Но каждый рынок имеет свою специфику, например, законодательную, а ключевые проблемы, препятствующие наращиванию экспорта, по-прежнему лежат в политической плоскости и требуют «административной поддержки».