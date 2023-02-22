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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» объявила о расширении кросс-платформенных возможностей «VK Мессенджера». Так, приложение для общения в соцсети «ВКонтакте» теперь доступно на macOS и Windows.

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Бета-версия настольного варианта мессенджера получила несколько важных функций: персонализированные уведомления, поддержка личного и учебного профиля, ускоренная загрузка видео и так далее. Есть также функция обмена файлами с увеличенным лимитом до 4 Гбайт.

Ещё команда поддержки «VK Мессенджера» рассказала, что в программе появится возможность просмотра сообщений в формате чатов и «VK Звонки» для видеоконференций без ограничений по времени и количеству участников. В будущем настольная версия приложения должна обзавестись поддержкой ОС Linux.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

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«Наши продукты помогают миллионам людей общаться, учиться, вести бизнес-коммуникацию, самовыражаться, проводить масштабные видеоконференции. Сервисы VK расширяют и взаимодополняют друг друга, охватывая разные сценарии: например, когда пользователь находится в пути, на деловой встрече или тренировке. Можно легко переключаться между разными устройствами — смартфоном, ноутбуком, часами — и в зависимости от ситуации пользоваться удобным для себя приложением. ВКонтакте, VK Мессенджер, VK Звонки — каждый из этих продуктов предлагает широкие кросс-платформенные возможности для коммуникации. Мы делаем этот опыт бесшовным, чтобы предлагаемые инструменты приносили максимальную пользу».