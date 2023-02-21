Браузер Google Chrome на протяжении долгого времени критиковался пользователями за излишнее потребление оперативной памяти — это даже становилось поводом для многочисленных шуток разной степени креативности. Но уже в декабре появилась информация, что мобильная версия обозревателя будет снабжена режимами экономии памяти и энергии, а сейчас такие же возможности стали внедрять и в Chrome 110 для настольных компьютеров и ноутбуков.
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В конце прошлого года команда поддержки Chrome заявляла, что функция Memory Saver предназначена для оптимизации использования памяти мобильной версии обозревателя. При её активации работа ведётся таким образом, что приоритет отдаётся просматриваемым вкладкам ( неактивные отправляются в «спящий» режим). Подобное программное решение уже реализовано, например, в настольной версии Microsoft Edge. Если пользователю нужно обновить информацию со «спящей» вкладки, то он должен всего лишь переключиться на неё.
А вот уже функция Energy Saver призвана снизить энергопотребление Chrome на ноутбуках и Chromebook. Её можно настроить таким образом, что энергия будет потребляться в экономном режиме при заряде аккумулятора устройства ниже 20 %.