Компания Microsoft принялась тестировать новую версию браузера Edge с интегрированным VPN-сервисом Secure Network около года назад. Сейчас стало известно, что реализация поддержки данной функции подходит к своему логическому завершению. Отдельные пользователи стали отмечать, что VPN стал у них доступен в последнем стабильном релизе браузера.
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Информацию о появляющейся поддержке Secure Network озвучило издание Dr.Windows. Сама функция реализована в тесной кооперации с компанией Cloudflare, бесплатный ограниченный доступ к VPN-сервису тоже предусмотрен. Пока можно говорить о бесплатном 1 Гбайт защищённого VPN-трафика, а вот про цены и тарифы для остальных решений пока ничего не ясно.
Microsoft с самого начала предупреждала пользователей, что сервис Secure Network не предназначен для обхода региональных ограничений путём смены IP-адреса. Служба всего лишь в автоматическом режиме выбирает серверы в региона пользователя для обеспечения безопасной работы в общедоступных сетях.
Secure Network предназначен для повышения конфиденциальности пользователя, а не обхода региональных блокировок. Первые пользователи, успевшие сделать скриншоты браузера Edge 110, дали нам понять, что VPN-сервис поддерживает три режима работы: «Выбранные сайты», «Оптимизированный» и «Все сайты».