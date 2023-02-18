Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Игровая онлайн-платформа Roblox разрабатывает собственные ИИ-инструменты, которые будут помогать с разработкой
Но о полноценной интеграции подобных систем речь пока не идёт.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Компания Roblox занята созданием набора инструментов искусственного интеллекта, который станет помогать разработчикам игр. Команда поддержки данной компании собирается обеспечить предварительный запуск первых двух систем уже в ближайшие недели.

реклама

Сначала Roblox представить в ближайшем будущем ИИ-системы, которые окажут помощь в создании материалов из текстовой подсказки, а также смогут быть привлечены в процессе «финализации кода». Соответствующую информацию обнародовал главный технолог Roblox Дэниэл Стурман в своём блоге.

Аналитики считают, что внедрение ИИ в экосистему Roblox должно положительно сказаться на всей платформе, ведь генеративные инструменты искусственного интеллекта могут «существенно облегчить» разработку игр и сделать её доступной для начинающих. Доступность инструментов Roblox для начинающих позволит привлечь на платформу большее количество людей, которые стали бы разрабатывать игры.

Ещё команда поддержки Roblox показала, как ИИ-инструменты будут работать вместе, представив по такому поводу отдельное видео. Руководство компании утверждает, что некоторые её сотрудники уже начали использовать ИИ-инструменты. В самой Roblox прекрасно себе отдают отчёт в том, что пока новые SDK не имеют полноценной интеграции с платформой, из-за чего часто выдают несовместимый с Roblox код.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Компания планирует создать способ для подключения сторонних сервисов по созданию ИИ к собственным инструментам разработки, но о сроках внедрения говорить пока не готова.

#roblox
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Графика в Roblox заметно усовершенствовалась после недавнего обновления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
22
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
7
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
12
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
6
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
9
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
180
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
15
О GeForce GTX 760 в 2023 году
15
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
8

Сейчас обсуждают

for2ne
20:29
Уже 5 лет эти сказки слушаем, как плелись в хвосте с бонусом в виде говнодров так и плетутся. Даже по цене уже с Nvidia не конкурируют, нах вы кому нужны.
Скачок в производительности для Radeon RX 8000 (RDNA 4) будет весьма высок — AMD
Артур Рейх
20:29
Мы такими же будем, по уважительней, пж
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Просто Филя
20:28
Вы не понимаете политиков. Когда они говорят одно, то на самом деле хотят другого. Это у них так принято, дипломатический язык. Поэтому надо понимать и читать так: "Власти Германии просят проходящих ...
Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
Вячеслав Павлов
20:27
"Король Джунглей", Индия. 1976 год. Слон, правда, не хищник, тем не менее. В детстве фильм произвёл очень сильное впечатление!
Фильмы о животных-убийцах
Зю
20:25
Скачок в окно
Скачок в производительности для Radeon RX 8000 (RDNA 4) будет весьма высок — AMD
Иван Федотов
20:22
Скоро этот пидоровсакий сайт с пидоровскими пропагандистами пойдет в баню
Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
qwertyk
20:21
Как так не часть росссийской армии - а как тогда и под каким предлогом туда "пускают" заключенных? Фантастика
Евгений Пригожин опроверг заявления Макрона, о принадлежности ЧВК Вагнер к армии России
Семён Коридорный
20:18
НЛО написало эту запись
МИД Пакистана опроверг сообщения о поставках оружия ВСУ
terenty79
20:16
он дурак. Как атомная держава может проиграть?
Госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне не сомневаются в победе Украины
хахахер
20:13
ты ютьюба насмотрелся просто,а я эту игру фаркрай6 настраивал
Стали известны системные требования ремейка Resident Evil 4: рекомендуют GeForce GTX 1070, 16 Гбайт ОЗУ и Intel Core i7-8700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем