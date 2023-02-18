Компания Roblox занята созданием набора инструментов искусственного интеллекта, который станет помогать разработчикам игр. Команда поддержки данной компании собирается обеспечить предварительный запуск первых двух систем уже в ближайшие недели.
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Сначала Roblox представить в ближайшем будущем ИИ-системы, которые окажут помощь в создании материалов из текстовой подсказки, а также смогут быть привлечены в процессе «финализации кода». Соответствующую информацию обнародовал главный технолог Roblox Дэниэл Стурман в своём блоге.
Аналитики считают, что внедрение ИИ в экосистему Roblox должно положительно сказаться на всей платформе, ведь генеративные инструменты искусственного интеллекта могут «существенно облегчить» разработку игр и сделать её доступной для начинающих. Доступность инструментов Roblox для начинающих позволит привлечь на платформу большее количество людей, которые стали бы разрабатывать игры.
Ещё команда поддержки Roblox показала, как ИИ-инструменты будут работать вместе, представив по такому поводу отдельное видео. Руководство компании утверждает, что некоторые её сотрудники уже начали использовать ИИ-инструменты. В самой Roblox прекрасно себе отдают отчёт в том, что пока новые SDK не имеют полноценной интеграции с платформой, из-за чего часто выдают несовместимый с Roblox код.
Компания планирует создать способ для подключения сторонних сервисов по созданию ИИ к собственным инструментам разработки, но о сроках внедрения говорить пока не готова.