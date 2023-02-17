Всё будет приведено в соответствие со стилем Windows 11.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Компания Microsoft подтвердила, что файловый менеджер «Проводник» будет переведён на пакет разработки Windows App SDK. Это позволит улучшить интеграцию с WinUI 3, а также открыть доступ к новым API и так далее.

реклама

Здесь нужно понимать, что Windows App SDK не заменяет существующие типы приложений Windows, в числе которых есть .NET и настольные Win32 с C++, а больше походит на библиотеку, которая обеспечивает поддержку стандартных API и WinUI 3.

Существуют также опасения, что переход на Windows App SDK может увеличить количество ошибок в проводнике. Специалистами ранее было отмечено, что XAML и подобные ему современные компоненты работают медленнее, чем традиционные пользовательские интерфейсы Win32.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Обновлённая версия проводника может быть развёрнута для участников программы предварительной оценки Windows уже в ближайшие недели. В любом случае, большие изменения «Проводника» должны случиться уже в текущем году. В визуальном плане он станет больше соответствовать стилю Windows 11 с её закруглёнными кнопками и прочими элементами.