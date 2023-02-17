Компания Microsoft подтвердила, что файловый менеджер «Проводник» будет переведён на пакет разработки Windows App SDK. Это позволит улучшить интеграцию с WinUI 3, а также открыть доступ к новым API и так далее.
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Здесь нужно понимать, что Windows App SDK не заменяет существующие типы приложений Windows, в числе которых есть .NET и настольные Win32 с C++, а больше походит на библиотеку, которая обеспечивает поддержку стандартных API и WinUI 3.
Существуют также опасения, что переход на Windows App SDK может увеличить количество ошибок в проводнике. Специалистами ранее было отмечено, что XAML и подобные ему современные компоненты работают медленнее, чем традиционные пользовательские интерфейсы Win32.
Обновлённая версия проводника может быть развёрнута для участников программы предварительной оценки Windows уже в ближайшие недели. В любом случае, большие изменения «Проводника» должны случиться уже в текущем году. В визуальном плане он станет больше соответствовать стилю Windows 11 с её закруглёнными кнопками и прочими элементами.