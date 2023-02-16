Если кто размещает там контент.

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» дали понять, что стали ещё ближе к авторам. Соцсеть представила новый кабинет выплат, через который создатели контента смогут напрямую выводить деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации. Под последними стоит понимать партнёрскую программу «ВКонтакте», маркет-платформы и программы монетизации видео.

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Пользоваться новым кабинетом могут не только самозанятые, но также индивидуальные предприниматели и прочие юридические лица. Соцсеть заявила, что брать комиссию за вывод средств она не собирается.

Команда поддержки «ВКонтакте» собирается с целью поддержки самозанятых авторов начислять повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход. Что до кабинета выплат, то с его помощью создателям контента действительно будет проще взаимодействовать с площадкой. Реализован вывод заработка на карты российских банков или расчётный счёт, что тоже удобно.

В отдельном сообщении официального блога «ВКонтакте» также говорится про другие преимущества: юридические лица и ИП смогут заключать договор напрямую со «ВКонтакте», а самозанятые — автоматически декларировать доход в ФНС. Владельцам сообществ стала доступна возможность анализировать эффективность разных инструментов монетизации — с помощью статистики в быстром доступе.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

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«Мы активно развиваем экосистему продуктов для авторов и делаем особенный акцент на инструментах монетизации. Возможности заработка на платформе активно растут, в прошлом году создатели контента заработали свыше 4 млрд с помощью инструментов ВКонтакте. Благодаря новому кабинету выплат авторы смогут получать доход ещё удобнее прямо в соцсети. Впереди большое количество обновлений продукта — список интегрированных инструментов монетизации и партнёров будет расширяться».