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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Помощник по написанию кода Copilot от GitHub стал доступен всем желающим по подписке за $19 в месяц
ИИ-помощник теперь называется Copilot for Business.
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Компания GitHub, принадлежащая компании Microsoft, объявила корпоративная версия ИИ-помощника по написанию программного кода Copilot for Business стала доступна для всех желающих. Будущим клиентам нужно ещё где-то находить $19 каждый месяц, зато по сравнению со стандартной редакцией Copilot версия для корпоративного сектора обладает рядом преимуществ.

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Генеральный директор GitHub Томас Домке отметил, что выход Copilot for Business «фактически завершает» историю создания и поддержки Copilot 1. Впервые о запуске программы предварительной оценки корпоративного сервиса было объявлено ещё в июне 2021 года, прошлым летом появилась общедоступная версия. А сейчас GitHub готова открыть доступ к ИИ-помощнику для больших организаций, компаний, небольших команд и вообще любых коллективов.

Также было объявлено, что Copilot получил поддержку прокси-соединения в том числе с самоподписанными сертификатами. Дополнительно было объявлено, что нынешняя версия Copilot работает на улучшенной ИИ-модели от OpenAI. С течением времени система будет обзаводиться новыми «фишками», среди которых уже сейчас есть позволяющая дописывать середину кода функция.

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Ещё Copilot получил возможность обнаружения распространённых уязвимостей в коде, а скорость обработки запросов системой была увеличена. GitHub надеется, что в ближайшем будущем ИИ-помощник сможет генерировать до 80 % кода разработчика. На данный момент речь идёт об ограничении до 46 % кода всех языков программирования и 61 % — для Java.

#github #copilot for business
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