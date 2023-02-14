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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В России появилась «М ОС» — Linux-дистрибутив для московских школ
Она сделана на базе ОС «Альт».
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Издание CNews сообщает, что в московские школы стали поставлять ноутбуки на новой операционной системе «М ОС». Об этом изданию рассказали сразу три источника на IT-рынке, а также собеседник, близкий к разработке «М ОС».

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Описание системы появилось на портале Московской электронной школы (МЭШ). Система распространяется Департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ), она будет устанавливаться не только на учительские ноутбуки, но ещё и на интерактивные доски. Как заявляют опрошенные источники, ДИТ решил разработать свою ОС для московских школ. Для этого он нанял 25 программистов, которые за полгода сделали их бесплатного Linux операционную систему «М ОС».

Сама «М ОС» сделана на базе ОС «Альт», председатель совета директоров «Базальт СПО» (разработчик ОС «Альт») Алексей Смирнов рассказал, что пакеты собраны на серверах компании, обновления по умолчанию идут из их репозитория. «При этом мы при развитии и обновлении репозитория никак не учитываем “М ОС”, что может привести к неработоспособности системы», — уточнил Смирнов.

На портале МЭШ указано, что «М ОС» — это российская операционная система, предназначенная для использования на компьютерах и интерактивных панелях в образовательных организациях.

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Среди преимуществ системы указаны: простой и понятный интерфейс, стабильная и надежная работа, а также высокий уровень кибербезопасности. На «М ОС» предустановлены российский пакет офисных программ (текстовый и табличный редактор и пр.), а также встроены прикладные и специальные программы для учителей и учащихся.

#linux #отечественное по
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