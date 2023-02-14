Она сделана на базе ОС «Альт».

Издание CNews сообщает, что в московские школы стали поставлять ноутбуки на новой операционной системе «М ОС». Об этом изданию рассказали сразу три источника на IT-рынке, а также собеседник, близкий к разработке «М ОС».

реклама

Описание системы появилось на портале Московской электронной школы (МЭШ). Система распространяется Департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ), она будет устанавливаться не только на учительские ноутбуки, но ещё и на интерактивные доски. Как заявляют опрошенные источники, ДИТ решил разработать свою ОС для московских школ. Для этого он нанял 25 программистов, которые за полгода сделали их бесплатного Linux операционную систему «М ОС».

Сама «М ОС» сделана на базе ОС «Альт», председатель совета директоров «Базальт СПО» (разработчик ОС «Альт») Алексей Смирнов рассказал, что пакеты собраны на серверах компании, обновления по умолчанию идут из их репозитория. «При этом мы при развитии и обновлении репозитория никак не учитываем “М ОС”, что может привести к неработоспособности системы», — уточнил Смирнов.

На портале МЭШ указано, что «М ОС» — это российская операционная система, предназначенная для использования на компьютерах и интерактивных панелях в образовательных организациях.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Среди преимуществ системы указаны: простой и понятный интерфейс, стабильная и надежная работа, а также высокий уровень кибербезопасности. На «М ОС» предустановлены российский пакет офисных программ (текстовый и табличный редактор и пр.), а также встроены прикладные и специальные программы для учителей и учащихся.