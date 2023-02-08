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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Бета-тестирование отечественного магазина Android-приложений RuStore завершено
Также маркетплейс открыл доступ к консоли для иностранных разработчиков.
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Команда поддержки официального российского магазина приложений для Android объявила о его выходе из стадии бета-тестирования, а также открыла доступ к консоли для иностранных разработчиков.

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«Мы развиваем RuStore как удобный и полезный инструмент для пользователей, и как платформу для развития бизнеса разработчиков. На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль. В ближайшее время мы также планируем обновить дизайн магазина и сделать его еще удобнее», — говорит вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков.

На сегодняшний день в магазине приложений уже реализованы следующие программные «фишки»: простая авторизация по номеру телефона, через VK ID, Cбер ID, Яндекс ID; быстрое скачивание и установка приложений и обновлений; редакторские подборки с актуальным контентом, адаптивный поиск и возможность оставлять отзывы и оценки — так можно быстро находить и выбирать лучшие сервисы.

По официальным данным, в RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, в том числе самые скачиваемые сервисы. В них можно совершать встроенные покупки, оплачивать подписки и платные приложения любым удобным способом — банковской картой, через СБП и со счёта мобильного телефона.

Что касается потенциальных иностранных рзработчиков, то они действительно получили доступ к локализованной консоли, ведь интерфейс был переведён на английский язык. RuStore обещает обеспечить таких клиентов постоянно растущей аудиторией и трафиком, гарантирует полную функциональность, возможности для монетизации и продвижения. У резидентов других стран также будет возможность получать платежи, информацию о закупках, их количестве и стоимости. На платформе уже зарегистрировано 3500 издателей, половина — это инди-разработчики.

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Напомним, RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений, который компания VK разработала совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.

#отечественное по #rustore
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Жидомир Златоуст
21:01
100 пудов, лучшая игра ever!
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
REY_B_
20:58
Каждый сам высказывает свою интеллектуальную позицию, в каждом своём высказывании. Моя такая, а твоя такая.
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
хахахер
20:58
а ты бомж украинский
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
Neshesha
20:57
ну хотя бы 180 , на крайняк 160, ниже не интересно уже, выносится всё и вся
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
Enforsen Bsv
20:57
Британия заявила, что поставки танков "Челленджер 2" на Украину начнутся в марте. Всего должно быть поставлено 14 танков в течение трёх месяцев весны. ... по 4 с половинкой танка в месяц))))
Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
REY_B_
20:56
Я профи по управлению, т.к. несколько лет работал профи. И говорю те вещи, которые сам понимаю, и могу легко объяснить другим. А вот как клоун может превратиться в главнокомандующего, объяснить невозм...
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REY_B_
20:55
И что может поставить Риши? У Великобритании боеготовых всего 21 штурмовик и 95 истребителей.
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
FobOrgan
20:54
Жуткая-жуть когда диленты пишут про оружие. И патроны то у них крупные и магазины то с автоматической подачей и стреляют с 800м в голову и шею. Автор, осчастливь всех, закончи серию об оружии прям вот...
Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
хахахер
20:54
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Роман Ефимочкин
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