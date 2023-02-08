Команда поддержки официального российского магазина приложений для Android объявила о его выходе из стадии бета-тестирования, а также открыла доступ к консоли для иностранных разработчиков.
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«Мы развиваем RuStore как удобный и полезный инструмент для пользователей, и как платформу для развития бизнеса разработчиков. На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль. В ближайшее время мы также планируем обновить дизайн магазина и сделать его еще удобнее», — говорит вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков.
На сегодняшний день в магазине приложений уже реализованы следующие программные «фишки»: простая авторизация по номеру телефона, через VK ID, Cбер ID, Яндекс ID; быстрое скачивание и установка приложений и обновлений; редакторские подборки с актуальным контентом, адаптивный поиск и возможность оставлять отзывы и оценки — так можно быстро находить и выбирать лучшие сервисы.
По официальным данным, в RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, в том числе самые скачиваемые сервисы. В них можно совершать встроенные покупки, оплачивать подписки и платные приложения любым удобным способом — банковской картой, через СБП и со счёта мобильного телефона.
Что касается потенциальных иностранных рзработчиков, то они действительно получили доступ к локализованной консоли, ведь интерфейс был переведён на английский язык. RuStore обещает обеспечить таких клиентов постоянно растущей аудиторией и трафиком, гарантирует полную функциональность, возможности для монетизации и продвижения. У резидентов других стран также будет возможность получать платежи, информацию о закупках, их количестве и стоимости. На платформе уже зарегистрировано 3500 издателей, половина — это инди-разработчики.
Напомним, RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений, который компания VK разработала совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.