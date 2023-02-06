Кажется, NVIDIA намерена серьёзнейшим образом повлиять с помощью своих технологий апскейлинга на повышение качества потокового онлайн-видео — не без графических ускорителей RTX, разумеется. Компания объявила, что технология RTX Video Super Resolution (VSR) может открыть возможности ИИ-масштабирования видео до формата 4K с помощью браузеров Edge и Chrome.
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На прошедшей неделе вышла ранняя версия браузера Chrome 110.0.5481.77, в которой и была реализована поддержка VSR. Стабильная общедоступная версия должна появиться уже завтра, 7 февраля. Инсайдеры утверждают, что технология уже поддерживается 110-й версией браузера, но для её активации необходимо установить новый браузер. Помимо этого, RTX VSR будет работать только в том случае, если пользователь включит соответствующую настройку через панель управления NVIDIA.
Демонстрация того, как RTX VSR работает при просмотре видео на YouTube, уже есть на официальном канале NVIDIA. Инсайдеры утверждают, что на данный момент технология работает на видеокартах GeForce RTX 30 и RTX 40. Для карточек серии RTX 20 поддержка тоже заявлена, но появится она только после того, как производитель выпустит нужный драйвер.