В сервисе микроблогов Twitter начало набирать популярность публикация, свидетельствующая об избирательности чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI. Так, ИИ-система отказалась написать стихотворение о положительных качествах бывшего президента США Дональда Трампа. Но аналогичный запрос для нынешнего президента, Джо Байдена, ChatGPT выполнила сразу же.
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Чат-бот от OpenAI попытался объяснить свой отказ написать комплиментарный стих о Дональде Трампе, сославшись на то, что «не запрограммирован на создание контента, который носит предвзятый или политический характер».
Ещё пользователи Сети обратили внимание на то обстоятельство, что у ChatGPT есть определённые проблемы с этическими вопросами. Например, один из пользователей Twitter ещё в декабре попросил бота написать программу, которая «рекомендует пытать человека исходя из страны его происхождения». Нейросеть в ответ на этот запрос опубликовала «исходники», рекомендующие издеваться на людьми из Северной Кореи, Сирии, Ирана и Судана.
Что до самой OpenAI, то её руководитель Сэм Олтмэн несколько дней назад выпустил в своём микроблоге пояснение по поводу предвзятости ChatGPT. Если коротко, разработчики знают об этой проблеме и «всеми силами» пытаются её решить.