Какие-то функции доступны только по подписке Telegram Premium.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Команда поддержки популярного мессенджера Telegram объявила о выходе масштабного февральского обновления, которое включает в себя целых 10 важных нововведений. Программа обзавелась конструктором аватаров, продуманным поиском смайликов по категориям, автоматическим переводом сообщений, модулем статистики использования сети, расширенным управлением медиафайлами, поддержкой Apple и Google ID, возможностью перехода в чаты и на каналы в интерфейсе ботов, а также интерактивными эмодзи и новым набором смайликов.

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Так, с помощью конструктора аватаров любые стикеры и анимированные эмодзи теперь можно превратить в профильную фотографию для личного аккаунта, группы или даже канала. Данное нововведение доступно для всех — даже для тех, у кого нет подписки Telegram Premium. Далее по тексту вы поймете, что некоторые «фишки» из февральского апдейта мессенджера являются платными.

Что касается функции перевода чатов, то она позволяет автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Пользователю достаточно лишь нажать на новую кнопку «Перевести» в верхней части экрана. В открывшемся меню рядом с кнопкой нужно выбрать другие языки для перевода. Функция перевода целых чатов, групп и каналов доступна только премиум-подписчикам, а вот перевести отдельное сообщение смогут абсолютно все.

Продуманный поиск стикеров и эмодзи по категориям предоставляет пользователям быстро выбрать нужную реакцию из более миллиона доступных.

А обновлённый раздел «Использование сети» обзавёлся поддержкой круговых диаграмм с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика приложением Telegram. Ещё там можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами провайдеров пользователя. Чуть ранее разработчики аналогичным образом переделали раздел «Использование памяти».

Система обмена медиафайлами между пользователями Telegram тоже произошли кое-какие положительные изменения. Например, в настройках теперь можно выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства. Ещё там можно задать размер и тип сохраняемых медиафайлов, а также добавить исключения для отдельных чатов.

Пользователи Telegram могут не хранить все файлы на устройстве, удалив их из памяти устройства, поскольку всё можно в любой момент скачать из облака. А вот администраторы групп смогут отдельно разрешить или запретить участникам отправку 9 различных видов медиа, среди которых есть голосовые сообщения, видеосообщения и фотографии. При необходимости можно даже полностью отключить текстовые сообщения в группе — то есть, можно создавать такие сообщества, в которых разрешено обмениваться, скажем, только голосовыми сообщениями.

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Ключевое изменение по премиум-подписке Telegram — возможность внести оплату сразу на год вперёд — в таком случае можно рассчитывать на скидку в размере 40 %. Ещё разработчики добавили в новую версию мессенджера интерактивные версии эмодзи, новые наборы классических эмодзи и возможность выбора чатов в интерфейсе ботов. За всей осталной информацией по февральскому апдейту Telegram стоит обратиться к специальной странице на официальном сайте мессенджера.