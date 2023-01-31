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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российские компании с большим скрипом переходят на отечественный софт
А в числе системообразующих предприятий дело вообще с мёртвой точки не сдвинулось.
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Процесс импортозамещения в сегменте программного обеспечения в России начал активно развиваться ещё в 2014 году, дополнительно получив очень болезненный, но необходимый толчок весной прошлого года, когда практически все западные разработчики софта объявили либо о приостановке своей деятельности, либо вообще об уходе с российского рынка.

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Процесс, учитывая отсутствие отечественных аналогов требующих «замещения» программных продуктов или их отставание в плане функциональности и качества, идёт чрезвычайно медленно, и даже после прошлогодних событий с мёртвой точки, особенно в сегменте системообразующих предприятий и организаций критической информационной инфраструктуры, практически не сдвинулся с мёртвой точки.

В частности, как сообщает «Коммерсантъ», в вышеуказанных отраслях лишь единицы процентов российских компаний заменили импортные операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД) на отечественные продукты. В качестве основной требующей преодоления трудности является совместимость таких программных продуктов с имеющимся софтом и оборудованием.

Чтобы реализовать проекты по адаптации, потребуется до пяти лет кропотливого труда. На сегодняшний день, согласно результатам опроса «Коммерсанта», в сегменте системообразующих компаний на отечественные ОС и СУБД перешли только примерно 2 % из них, 23 % находятся «в процессе», 53 % планируют переход, но пока его не начали, и оставшиеся 22 % даже не планируют переходить на российские программные продукты.

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Важно понимать, что никаких пяти лет у российских разработчиков попросту нет: согласно президентскому указу от 30 марта прошлого года, с первого января 2025 года государственным компаниям будет запрещено использовать иностранное ПО и оборудование для обеспечения критической информационной инфраструктуры. Так что процесс должен идти даже не семимильными шагами, а гораздо быстрее. Пока что же никаких предпосылок к реальному импортозамещению в деле ПО не видно.

#импортозамещение #программное обеспечение
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