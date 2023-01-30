Компания Intel опубликовала на GitHub новую редакцию движка виртуализации HAXM 7.8 (он же Hardware Accelerated Execution Manager). Практически сразу после публикации данный репозиторий был переведён в архив, а разработчик объявил о прекращении дальнейшей поддержку проекта.
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Intel действительно больше не будет принимать патчи и исправления, а также каким-либо образом участвовать в разработке движка виртуализации HAXM. Все энтузиастам, заинтересованным в развитии технологии, было рекомендовано самим создать фолк и развивать её самостоятельно. Возможно, дальнейшая поддержка движка продолжится, поскольку он поддерживался для ускорения работы эмулятора платформы Android и QEMU, а код гипервизора создан на языке C и распространялся под лицензией BSD.
Напомним, движок HAXM представляет собой кросс-платформенный гипервизор, который использует аппаратные расширения процессоров Intel (Intel Virtualization Technology) для ускорения и усиления изоляции виртуальных машин. Гипервизор, совместимый с Windows, NetBSD и Linux, создан в формате драйвера, работающего на уровне ядра. Его интерфейс схож с KVM для возможности подключения аппаратной виртуализации в пространстве пользователя.
Особенности версии HAXM 7,8:
- поддержка инструкции INVPCID;
- поддержка расширения XSAVE в CPUID;
- улучшенная реализация модуля CPUID;
- модернизированный инсталлятор;
- подтверждённая совместимость HAXM с QEMU от версии 2,9 до 7,2.
Движок виртуализации HAXM создавался с целью предоставления возможности использования Intel Virtualization Technology в Windows и macOS. Для Linux поддержка Intel Virtualization Technology была реализована исключительно в Xen и KVM, а в NetBSD — только в NVMM.
Необходимость в HAXM отпала после интеграции полноценной поддержки Intel Virtualization Technology в продукты Microsoft Hyper‑V и macOS HVF.