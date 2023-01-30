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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
GitHub собрал на своём сайте 100 млн активных пользователей
А когда-то покупка сервиса компанией Microsoft всех напугала.
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Веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub объявил о том, что собрал у себя на сайте 100 миллионов активных разработчиков. Примечательно, что только за последние три месяца их количество увеличилось на 10 миллионов.

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В ноябре прошлого года аудитория GitHub насчитывала 94 миллиона разработчиков, в 2021-м их было 73 миллиона, а в 2020-м — 56 миллионов. Проект получил сильный толчок к развитию после приобретения компанией Microsoft — несмотря на опасения скептиков. GitHub был запущен в 2008 году, спустя десять лет его приобрели редмондцы за $7,5 миллиарда.

Знающим людям нет смысла рассказывать, что такое GitHub. Мы лишь напомним, что создатели называют его «социальной сетью для разработчиков». Помимо размещения кода, участники на этом сайте могут общаться, комментировать правки друг друга и следить за новостями.

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С помощью возможностей Git программисты могут объединять свои репозитории с помощью удобного интерфейса и отображать вклад каждого участника в общей структуре. Среди IT-компаний, размещающих свои официальные репозитории на этом сервисе, есть практически все гиганты: Google, Facebook, Twitter, Twitter, Apple, Microsoft и другие. Также, к примеру, на GitHUb свои открытые проекты размещают правительственные структуры из разных стран.

#microsoft #программное обеспечение #github
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Nutty8527
12:50
Ипать, один высрал, другой подхватил, третий - поверил... дебил на дебиле блдт (с) лавров...
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Апшеронский Хохол
12:50
Я тебе вопрос конкретный задал, а ты обосрался.
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Апшеронский Хохол
12:48
Так ты же только орёшь что ты фанат России и больше ничего не говоришь. Ну фанат и фанат, дальше что?
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Шебур
12:48
А чё ты спрыгиваешь сразу? Тебе стыдно стало, да? 😃 Может Лёху спросим? 😆
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Апшеронский Хохол
12:47
Ну расскажи сколько в твоей сраке было куев, я не против. Если тебе хочется про это рассказать, рассказывай.
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Шебур
12:46
Расскажи сколько куёв побывало в твоей грязной сраке 😃 А то на оверах здесь не знают. телефо
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