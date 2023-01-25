Там уже есть эксклюзивный контент.

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила о том, что в сервисе «VK Музыка» появился раздел «Подкасты». Это новый самостоятельный раздел, который объединил разнообразный аудиоконтент, в числе которого есть и уникальные шоу. Подкасты доступны в приложении «VK Музыка», а также внутри обновлённого раздела «Музыка» в мобильном приложении «ВКонтакте».

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Разработчики также поясняют, что познакомиться с понравившимся шоу можно на витрине, где каждый сможет найти для себя интересный формат — от юмористических выпусков и подкастов о музыке до проектов об отношениях, психологии и расследований.

Прямо на запуске раздела «Подкасты» пользователи смогут услышать сразу несколько эксклюзивов. Например, в нём опубликован первый сезон нового проекта «Мифы» о сюжетах древних культур и великих цивилизаций. Поддержкой проекта занимается студии «Терменвокс». Есть тут ещё эксклюзивный сезон популярного проекта «Шире чек» — он расскажет о том, как зарабатывать больше (так заявляют его создатели). Наконец, публика сможет оценить эксклюзивный второй сезон подкаста «Хакни мозг» от «Богемы» — он рассказывает, как устроена психика человека.

Любителям музыки обязательно стоит ознакомиться с эксклюзивным проектом от «VK Музыки» — подкастом «Космический джэм», в студии которого появятся известные продюсеры и музыканты. Ведущий шоу — Сэм Адегбие из STUDIO 21. С ним гости поделятся личными историями и тизерами премьер.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK:

«Подкасты стали одним из самых популярных развлекательных и образовательных форматов. Поэтому количество подкастов и их аудитория растёт. Появление раздела с подкастами в VK Музыке — ещё один шаг к разнообразию контента и улучшению сервиса. Синергия музыки и подкастов в том, что выбирает слушатель в разных жизненных ситуациях. В спортивном зале ты слушаешь музыку, в долгой поездке переключаешься на подкаст — всё в рамках одного сервиса».

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Разработчики пообещали, что раздел «Подкасты» будет активно развиваться и дополняться: новые функции для слушателей и авторов должны появиться уже скоро. «VK Музыка» также заинтересована в развитии партнёрства с авторами качественного контента и намерена помогать молодым подкастерам быстрее находить аудиторию, а уже состоявшимся — расширять свою. Попасть на платформу со своим подкастом максимально просто: достаточно оставить заявку по ссылке. Подкасты можно слушать бесплатно.