Речь идёт о многолетней сделке.

Компания Microsoft намерена расширить сотрудничество c OpenAI, объявив о «многолетней многомиллиардной инвестиции». Соответствующая информация была опубликована в официальном блоге OpenAI. Ранее становилось известно, что редмондцы намерены выделить на развитие ИИ-систем компании около 10 миллиардов долларов. Размер суммы подтвердили журналисты издания Bloomberg, сославшись на анонимного инсайдера.

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Текущая инвестиция Microsoft в OpenAI стала очередным вливанием денежных средств в перспективный стартап. Причём, на использование мощностей сервиса Azure будет использована львиная доля предоставленных денег. По словам Анурага Раны, аналитика из Bloomberg Intelligence, использование мощностей Azure — самый важный пункт соглашения для Microsoft, поскольку она сейчас всерьёз занялась расширением своего облачного бизнеса. По мнению аналитика, это должно помочь редмондцам сократить разрыв с AWS.

Microsoft намерена использовать модели OpenAI не только в уже существующих потребительских продуктах, но и в совершенно новых образцах ПО. Одно из самых очевидных решений для будущих интеграций наработок OpenAI — внедрение в поисковую систему Bing. Также можно говорить про повышение с помощью ИИ стандартных офисных приложений, чата Teams и ПО для безопасности.

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После оформления «многолетней многомиллиардной инвестиции» OpenAI останется некоммерческой организацией с ограниченной прибылью. Инсайдеры утверждают, что Microsoft будет получать только половину доходов OpenAI до тех пор, пока инвестиции её не окупятся до установленного предела.