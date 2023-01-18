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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Twitter при Илоне Маске потеряла контракты с 500 рекламодателями и сократила дневную выручку на 40%
А теперь ещё и распродаёт ненужную мебель из штаб-квартиры.
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Всё утро агентство Reuters интриговало аудиторию заявлениями о том, что выручка Twitter сократилась на 40% по сравнению с прошлым годом, и только после обеда стало понятно, что речь идёт о сокращении среднего значения дневной выручки в годовом сравнении по состоянию на 17 января текущего года. Всего же в 2021 году Twitter выручила более $5 млрд и 90% доходов ей обеспечила реклама.

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Источник изображения: Heritage Global Partners

Проблема заключается в том, что после перехода Twitter в собственность Илона Маска (Elon Musk) в конце прошлого октября количество рекламодателей сократилось более чем на 500. По крайней мере, такое количество клиентов Twitter перестало заказывать размещение рекламы на страницах этой социальной сети.

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Попыткой выручить дополнительные средства можно считать и размещение на одном из американских аукционов офисного оборудования из штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско. Огромное количество малой кухонной техники, которая использовалась сокращёнными теперь сотрудниками компании, соседствует в лотах с оборудованием для презентаций, компьютерами и мебелью. Кого-то из участников торгов вдохновила идея заполучить за $17 500 огромную светящуюся вывеску в форме логотипа Twitter.

#финансы #илон маск #twitter #илон маск и twitter #аукцион
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