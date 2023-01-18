Всё утро агентство Reuters интриговало аудиторию заявлениями о том, что выручка Twitter сократилась на 40% по сравнению с прошлым годом, и только после обеда стало понятно, что речь идёт о сокращении среднего значения дневной выручки в годовом сравнении по состоянию на 17 января текущего года. Всего же в 2021 году Twitter выручила более $5 млрд и 90% доходов ей обеспечила реклама.
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Проблема заключается в том, что после перехода Twitter в собственность Илона Маска (Elon Musk) в конце прошлого октября количество рекламодателей сократилось более чем на 500. По крайней мере, такое количество клиентов Twitter перестало заказывать размещение рекламы на страницах этой социальной сети.
Попыткой выручить дополнительные средства можно считать и размещение на одном из американских аукционов офисного оборудования из штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско. Огромное количество малой кухонной техники, которая использовалась сокращёнными теперь сотрудниками компании, соседствует в лотах с оборудованием для презентаций, компьютерами и мебелью. Кого-то из участников торгов вдохновила идея заполучить за $17 500 огромную светящуюся вывеску в форме логотипа Twitter.