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Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: «ВКонтакте» в течение полугода запустит сервис для распознавания фейков на фото и видео
Полезная штука ведь будет, да?
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Социальная сеть «ВКонтакте» занимается разработкой сервиса для распознавания фейков на фото и видео, запуск данной важной функции должен состояться в течение полугода. Соответствующую информацию обнародовало издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети.

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«ВКонтакте» уже ведёт работу над технологией распознавания дипфейков. После её внедрения у пользователей появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или видеоматериалы с целью определить подмену или корректировку лица того или иного человека.

Что до аналогичных сервисов распознавания фейков на видео, в частности дипфейков, то они тоже будут создаваться и создаются в России. Эти планы были указаны в технологической карте продуктов дорожной карты развития высокотехнологичной области «Новое общесистемное программное обеспечение». Сроки внедрения сервисов-аналогов по распознаванию обмана на фото и видео озвучены не были.

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Наличие в дорожной карте планов по созданию вышеупомянутого сервиса в РФ подтвердили также в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Представители структуры дали понять, что сервис должен достигать точности распознавания не менее 70 % к 2025 году.

#отечественное по #вконтакте #vk
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