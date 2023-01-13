Журналисты издания «Известия» успели познакомиться с дорожной картой «Новое индустриальное программное обеспечение», согласно которой российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение. Если конкретнее, то доля таких отечественных решений должна быть 90 % и более.
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Например, в области САПР и управления жизненным циклом изделий к 2030 году доля российского ПО должна вырасти до 90 %, а в области управленческих реформ — с 78,5 % до 92,3 %.
Ещё в данном документе прописано, что к 2030 году индекс технологической независимости в области промышленного ПО в России должен быть более 82 %. Напомним, в прошлом году он составлял чуть более 50 %, а ещё годом ранее — 48 %. По предварительным прогнозам, в текущем году указанный показатель вырастет до 53,5 %, а через два года — до 60 % и выше.
Из заявления Минцифры:
«На достижение заявленных показателей направлены такие мероприятия дорожной карты, как развитие базового ПО и ПО для конкретных отраслей, пилотное внедрение этого программного обеспечения с последующим масштабированием на другие предприятия отрасли, привлечение частных инвестиций, продвижение российского ПО на российском рынке, а также на рынках ЕАЭС и БРИКС».
Если все пункты дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение» будут выполнены, то на их реализацию до 2024 года должно быть потрачено около 30 млрд рублей.