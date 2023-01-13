Амбициозные планы.

Журналисты издания «Известия» успели познакомиться с дорожной картой «Новое индустриальное программное обеспечение», согласно которой российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение. Если конкретнее, то доля таких отечественных решений должна быть 90 % и более.

реклама

Например, в области САПР и управления жизненным циклом изделий к 2030 году доля российского ПО должна вырасти до 90 %, а в области управленческих реформ — с 78,5 % до 92,3 %.

Ещё в данном документе прописано, что к 2030 году индекс технологической независимости в области промышленного ПО в России должен быть более 82 %. Напомним, в прошлом году он составлял чуть более 50 %, а ещё годом ранее — 48 %. По предварительным прогнозам, в текущем году указанный показатель вырастет до 53,5 %, а через два года — до 60 % и выше.

Из заявления Минцифры:

«На достижение заявленных показателей направлены такие мероприятия дорожной карты, как развитие базового ПО и ПО для конкретных отраслей, пилотное внедрение этого программного обеспечения с последующим масштабированием на другие предприятия отрасли, привлечение частных инвестиций, продвижение российского ПО на российском рынке, а также на рынках ЕАЭС и БРИКС».

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Если все пункты дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение» будут выполнены, то на их реализацию до 2024 года должно быть потрачено около 30 млрд рублей.