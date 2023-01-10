Российские разработчики платформы для проектирования и моделирования объектов nanoCAD объявили о выходе программного продукта «Платформа nanoCAD 23» — новой версии популярной САПР с прямой поддержкой формата *.dwg.
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«Платформа nanoCAD 23» — это российская платформа для проектирования и моделирования объектов различной сложности, которая включает в себя основной набор функций и следующие программные модули: «СПДС», «Механика», «3D», «Топоплан», «Растр», «Организация», которые можно приобрести в виде готовых конфигураций «Платформа nanoCADStandart» и «Платформа nanoCADPro».
На базе этой самой Платформы можно создать единый информационный контур данных, совмещая САПР- и BIM-технологии за счёт поддержки форматов *.dwg и IFC. Данный программный продукт также включён в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Комплекс улучшений получили инструменты для работы с внешними ссылками, многострочным текстом, а также средства печати, пакетной обработки файлов и кое-что ещё.
Также появилась возможность вариативного отображения данных в видовых экранах — для управления отображением любого объекта модели в конкретном видовом экране.
Модуль «3D». Появились новые инструменты универсального прямого 3D-моделирования, которые помогут «эффективно решать задачи концептуального проектирования» прямо в среде nanoCAD. Появились библиотека фактур с возможностью накладывать текстуры на грани 3D-объектов. Было переработано дерево 3D-построений, которое теперь позволяет лучше работать со сложными параметрическими деталями и сборками.
Модуль «Механика». Отныне пользователи могут создавать спецификации по 3D-сборкам с автоматическим подсчетом массы в зависимости от назначенных на детали материалов. В сборочных единицах можно назначать автоматически попадающие в основную надпись атрибуты.
Модуль «Топоплан». Был добавлен механизм настройки среды чертежа, визуальных стилей и контекстной информации некоторых элементов топоплана. Появились новые объекты, добавлена поддержка системы координат в привязке к EPSG-кодам, а также с возможностью импорта и пересчёта уже импортированного. Доступны новые инструменты (подобие 3D-полилиний, разность поверхностей, поиск ключевых линий по поверхности и т.д.).
Все подробности о новой версии программного продукта «Платформа nanoCAD 23» можно прочитать на официальном сайте.