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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз «Платформы nanoCAD 23» — новой версии популярной отечественной САПР
Масса изменений. Всё как положено.
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Российские разработчики платформы для проектирования и моделирования объектов nanoCAD объявили о выходе программного продукта «Платформа nanoCAD 23» — новой версии популярной САПР с прямой поддержкой формата *.dwg.

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«Платформа nanoCAD 23» — это российская платформа для проектирования и моделирования объектов различной сложности, которая включает в себя основной набор функций и следующие программные модули: «СПДС», «Механика», «3D», «Топоплан», «Растр», «Организация», которые можно приобрести в виде готовых конфигураций «Платформа nanoCADStandart» и «Платформа nanoCADPro».

На базе этой самой Платформы можно создать единый информационный контур данных, совмещая САПР- и BIM-технологии за счёт поддержки форматов *.dwg и IFC. Данный программный продукт также включён в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Комплекс улучшений получили инструменты для работы с внешними ссылками, многострочным текстом, а также средства печати, пакетной обработки файлов и кое-что ещё.

Также появилась возможность вариативного отображения данных в видовых экранах — для управления отображением любого объекта модели в конкретном видовом экране.

Модуль «3D». Появились новые инструменты универсального прямого 3D-моделирования, которые помогут «эффективно решать задачи концептуального проектирования» прямо в среде nanoCAD. Появились библиотека фактур с возможностью накладывать текстуры на грани 3D-объектов. Было переработано дерево 3D-построений, которое теперь позволяет лучше работать со сложными параметрическими деталями и сборками.

Модуль «Механика». Отныне пользователи могут создавать спецификации по 3D-сборкам с автоматическим подсчетом массы в зависимости от назначенных на детали материалов. В сборочных единицах можно назначать автоматически попадающие в основную надпись атрибуты.

Модуль «Топоплан». Был добавлен механизм настройки среды чертежа, визуальных стилей и контекстной информации некоторых элементов топоплана. Появились новые объекты, добавлена поддержка системы координат в привязке к EPSG-кодам, а также с возможностью импорта и пересчёта уже импортированного. Доступны новые инструменты (подобие 3D-полилиний, разность поверхностей, поиск ключевых линий по поверхности и т.д.).

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Все подробности о новой версии программного продукта «Платформа nanoCAD 23» можно прочитать на официальном сайте.

#отечественное по #платформа nanocad 23
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Скиталец
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Да какие нахер тесты, ты что друг? Самое главное ссылки вставить А что там вообще плевать...
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16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
Сергей Андросов
16:59
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16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
Скиталец
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