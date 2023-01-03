Компания Adobe объявила о запуске сервиса Enhance Speech, который предназначен для очистки записи речи от постороннего шума, а также улучшения её качества. Разработчики утверждают, что данный программный инструмент способен довести запись, записанную на средний микрофон, до такого состояния, что она будет звучать как сделанный на профессиональном оборудовании материал.
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За пользование инструментом Enhance Speech не нужно платить денег — это полностью бесплатный сервис. Но для доступа к нему потребуется завести учётную запись Adobe. Подвергать глубокому по своей сути преобразованию можно файлы в форматах MP3 и WAV продолжительностью до 1 часа и объёмом до 1 Гбайт. Сам процесс обработки займёт всего несколько минут.
Сервис Enhance Speech вошёл в пакет предложений Adobe Podcast, рассчитанный, как несложно догадаться по названию, для подкастеров. Туда также входит бесплатный инструмент MicCheck для настройки микрофона и специальное приложение для редактирования аудио на основе стенограммы.