Компания Adobe объявила о запуске сервиса Enhance Speech, который предназначен для очистки записи речи от постороннего шума, а также улучшения её качества. Разработчики утверждают, что данный программный инструмент способен довести запись, записанную на средний микрофон, до такого состояния, что она будет звучать как сделанный на профессиональном оборудовании материал.

За пользование инструментом Enhance Speech не нужно платить денег — это полностью бесплатный сервис. Но для доступа к нему потребуется завести учётную запись Adobe. Подвергать глубокому по своей сути преобразованию можно файлы в форматах MP3 и WAV продолжительностью до 1 часа и объёмом до 1 Гбайт. Сам процесс обработки займёт всего несколько минут.

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Сервис Enhance Speech вошёл в пакет предложений Adobe Podcast, рассчитанный, как несложно догадаться по названию, для подкастеров. Туда также входит бесплатный инструмент MicCheck для настройки микрофона и специальное приложение для редактирования аудио на основе стенограммы.