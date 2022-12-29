«Росатом» будет курировать проект.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Отечественный разработчик программного обеспечения «МойОфис» (ООО «Новые облачные технологии») намеревается к концу 2023 года разработать корпоративную почтовую систему на базе импортонезависимой платформы «Почта 2.0». Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на заявление пресс-службы упомянутой компании.

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Новая корпоративная почтовая система должна стать заменой популярных решений уровня Microsoft Outlook — по крайней мере, этот факт отдельно прописано в дорожной карте «Новое общесистемной программной обеспечение» на период до 2030 года.

«Росатом» и ГК «Ай-теко» назначены ответственными за исполнение данного проекта, а общий объём затрат оценивают в 1,1 миллиарда рублей. Что до самой системы, то её некоторые технические характеристики тоже прописаны.

«Почта 2.0» от «МойОфис» должна поддерживать более 400 тысяч ящиков и должна быть рассчитана на то, что каждый пользователь будет отправлять в среднем 50 сообщений в день со средним размером в 500 Кбайт. Ещё один интересный момент — у почтовой системы должна быть единая адресная книга с возможностью поиска контакта по различным атрибутам.

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Полноценный релиз «Почты 2.0» запланирован на конец 2023 года, а техническая структура должна быть продумана в деталях уже к марту 2023 года.