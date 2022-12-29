Обогнав «Инсту», но по-прежнему уступая TikTok и WhatsApp.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Telegram продолжает своё стремительное шествие как альтернатива привычным соцсетям. В прошлом году «Телега» уже зафиксировалась на третьем месте по популярности среди приложений социальных сетей в Европе, а в этом году она его закрепила, о чём рапортует аналитическая фирма Sensor Tower.

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По статистике за январь—ноябрь 2022 года самым популярным приложением из категории социальных сетей было приложение TikTok, на втором месте WhatsApp, ну и Telegram — на третьем.

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По словам аналитиков Sensor Tower, разрыв Telegram с WhatsApp уже практически отсутствует, и если тенденция сохранится, то по итогам 2023 года обладатели второго и третьего мест в «топе» могут поменяться.