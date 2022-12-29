Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Тысячи пользователей Twitter столкнулись с перебоями в работе социальной сети
Инфраструктура слабеет, а нагрузка растёт.
рекомендации
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Невольным источником информационного повода на этой неделе в очередной раз стала компания Twitter, как сообщает Reuters со ссылкой на информацию сервиса Downdetector. Его клиенты вчера активно жаловались на отсутствие возможности войти в свою учётную запись Twitter. По статистике источника, в США проблема коснулась не менее чем 10 000 пользователей, примерно 2500 человек были затронуты в Японии, ещё столько же сообщили о проблемах из Великобритании.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) на все подобные жалобы смог лишь ответить, что у него проблем с доступом к социальной сети не возникало. Его активность на посту генерального директора привела не только к серьёзному сокращению штата специалистов, занимающихся техническим сопровождением, но и физическому выводу из эксплуатации крупных центров обработки данных. При этом численность аудитории Twitter продолжает расти, чем как раз можно объяснить участившиеся перебои в работе платформы.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск уточнил сроки окончания рецессии в мировой экономике
Starlink сейчас располагает 100 активными спутниками над Ираном
Илон Маск заверил сотрудников Tesla, что акции компании вернутся к росту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
252
Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
37
10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет
50
Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО
51
Обзор саундбара Hisense HS312
62
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
50
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
14
Собираем новогодний компьютер мечты – ультимативная конфигурация за 350+ тысяч рублей
25
Оверклокерская табуретка своими руками - апгрейд, который мы заслужили
133
Топ-9 устрашающих противников в видеоиграх
6

Сейчас обсуждают

Konstantin Tigay
07:37
А кто знает, много в рядах ВКС космодесантников?
Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад
Redneck_prm
07:34
Какой то странный поток сознания и вредных советов. Это бери, это не бери... В реальной жизни компутатор апгрейдят либо когда заметно не хватает производительности, либо когда деньга карман жгёт, и ...
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
Vorvort
07:32
Уже представляю как девушки метнулись за флешками или кулонами ведьмака, а в ответ ждут золото и последний Айфон. 😂
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
Lospollos Hermanos
07:31
Шеша еще просто маленький, не умеет делать скриншоты а только в пэинте криво собирать.
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
hendehog
07:30
То есть заголовок враньё и кликбэйт.
McDonald’s открыли первый ресторан, где работают только роботы
ахахаxа
07:28
да сам чернобыль давно русским стал.Тут у разработчиков подвох.С какими лозунгами ты ее выпустишь.Финансироване американское,разработчики украина,чернобыль сам русский
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 завтра покажут свежий геймплей проекта
Shutle
07:28
У тебя в голове.
Realme готовит смартфон GT Neo 5 с зарядкой мощностью 240 Вт
nikolai3anv
07:26
Бедный хохол сделал вычет.. обстрелы это то ч о твой хозяин делал с Белградом и Сербией. Пока не осудишь бомбардировки Ирака Ливии Сирии Сербии. И десятки других. Не смей даже заикаться.. И да пока н...
Западные СМИ за год опубликовали более 30 статей на тему "У России уже вот - вот закончатся ракеты"
Shutle
07:25
Развитие сайта оверов в 23 году: отрицательная тенденция-повторы постов, баяны отрицательная тенденция-политическая помойка, с засилием укропитеков. есть вероятность, хотя мало верится, будут посты со...
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
ахахаxа
07:24
чернобыль только сам в другой стране.По фотографиям,они что ли делают
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 завтра покажут свежий геймплей проекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем