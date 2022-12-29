Инфраструктура слабеет, а нагрузка растёт.

Невольным источником информационного повода на этой неделе в очередной раз стала компания Twitter, как сообщает Reuters со ссылкой на информацию сервиса Downdetector. Его клиенты вчера активно жаловались на отсутствие возможности войти в свою учётную запись Twitter. По статистике источника, в США проблема коснулась не менее чем 10 000 пользователей, примерно 2500 человек были затронуты в Японии, ещё столько же сообщили о проблемах из Великобритании.

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Источник изображения: Reuters

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Владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) на все подобные жалобы смог лишь ответить, что у него проблем с доступом к социальной сети не возникало. Его активность на посту генерального директора привела не только к серьёзному сокращению штата специалистов, занимающихся техническим сопровождением, но и физическому выводу из эксплуатации крупных центров обработки данных. При этом численность аудитории Twitter продолжает расти, чем как раз можно объяснить участившиеся перебои в работе платформы.