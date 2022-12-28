Компания Microsoft вернула возможность загрузки операционной системы Windows для россиян с её официального сайта. У пользователей появилась возможность скачать и установить самую последнюю версию Windows 11 22H2, а ещё Windows 10 и Windows 8.1. Соответствующую информацию обнародовало издание «Известия».
реклама
Здесь самый важный момент — «помощник по установке Windows» вновь стал доступен. Он предназначен именно для обновления программного обеспечения «по воздуху». Что касается страниц для скачивания операционных систем, то они вновь стали доступны для пользователей на русском языке без использования VPN.
Напомним, в июне текущего года компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать образы операционных систем Windows, а также программу Media Creation Tool со своего официального сайта. Из-за появившейся геоблокировки для россиян возможность легальной переустановки ОС на новое устройство или при замене накопителя усложнилась.