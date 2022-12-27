Интересная задумка, к слову.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» представила нейросеть, которая в состоянии уберечь пользователя от нежелательного внимания с режимом «Личное пространство». Алгоритмы соцсети будут выявлять оскорбительные комментарии или токсичное поведение и предлагать активировать новую функцию «Личное пространство».

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Собственно, «Личное пространство» — это режим, позволяющий оградить пользователя с помощью специального набора настроек, который в буквальном смысле ограничит на время его круг общения. Данная нейросеть способна определять ругательства, оскорбления и другие негативные высказывания в постах и комментариях, а также с помощью собственных алгоритмов выявлять всплески подобной активности на страницах пользователей и предупреждать их о возможной опасности, предлагая активировать режим.

Предложение об активации режима будет приходить тем пользователям, которые получили за час более трёх негативных комментариев или постов от пользователей, не входящих в список друзей. После отправки уведомления нейросеть приостановит свою работу на сутки, а потом заново всё начнёт. В команде «ВКонтакте» уведомили, что в сумме пользователю может прийти не более трёх уведомлений за месяц.

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Здесь нужно принять во внимание тот факт, что нейросеть считывает активность только в открытых профилях. И после активации режима «Личное пространство» настройки приватности страницы изменятся на неделю. Именно в данном случае писать и звонить пользователю смогут только друзья или друзья друзей. а вот отправлять заявки в друзья — только друзья друзей. Профиль пользователя станет закрытым. Через неделю режим автоматически отключится, но при необходимости пользователь его сможет активировать снова.