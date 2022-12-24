Ежемесячная аудитория ленты «Дзена» — 70 млн человек.

Платформа «Дзен» подвела итоги 2023 года и представила стратегию развития на будущий год. Отчёт платформы попали в руки журналистам издания «Коммерсантъ», которые оттуда вытянули немало интересного.

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Так, теперь мы знаем, что ежемесячная аудитория ленты «Дзена» за 2022 год составила 70 миллионов человек. Количество активных авторов выросло в два раза, а количество публикуемого в «Дзене» контента увеличилось в три раза.

Ещё по итогам года стало известно, что число активных авторов на платформе составило более 100 тысяч в неделю — это вдвое выше показателей 2021-го года. Наибольшей популярностью на платформе среди авторов и пользователей пользовались короткие форматы. Также по данным «Дзена», короткие вертикальные ролики стали создавать в 3,5 раза чаще, а текстовые заметки — аж в 15 раз. На площадке в течение 2022 года активно развивались новые направления, которые раньше не были представлены в «Дзене». Например, образование, музыка и экология.

В финальном отчёте также упоминается переход на подписочную модель, которая не всем авторам пришлась по душе. О степени недовольства авторов новой системой оплаты можно судить уже при посещении официального сообщества «Дзена» в соцсети «ВКонтакте»: комментарии под любой публикацией быстро для вас сформируют общую картину происходящего.

Так вот, «Дзен» напомнил, что в этом году была обновлена система начисления выплат: теперь их размер зависит от числа активных подписчиков и их взаимодействий с материалами. «В следующем году мы добавим новые метрики в личном кабинете автора в "Дзене" — Студии. Например, на основе статистики "Дзен" будет автоматически подсказывать, как взаимодействовать с аудиторией эффективнее», — рассказал директор по продукту Александр Толокольников.

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Напомним, в сентябре «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами. В рамках заключённого соглашения, «Яндекс» получил от VK сервис доставки еды Delivery Club взамен платформ «Дзен» и «Новости». 12 сентября начала действовать переадресация с сайта yandex.ru, который всегда считался главной страницей поисковика «Яндекс», на dzen.ru. Что до главной страницы «Яндекса», то она теперь находится по адресу ya.ru. 8 декабря сайт «Дзен.Новости» был внесён в реестр новостных агрегаторов.