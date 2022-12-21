Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск признался, что готов уйти с поста генерального директора Twitter
Но не стал уточнять, когда это сделает.
рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming за 56 тр
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Выдержав некоторую паузу после завершения результатов голосования среди 17,5 млн пользователей Twitter, которые 57,5% голосов решили, что Илону Маску (Elon Musk) следует оставить пост генерального директора этой компании, миллиардер заявил, что действительно сделает это, но только после того, как «найдёт какого-то дурачка» (find someone foolish enough) на эту работу. После такой кадровой перестановки сам Маск собирается сосредоточиться на управлении специалистами Twitter по разработке программного обеспечения и обслуживанию серверной инфраструктуры.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti за 50 тр в Регарде
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена
3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Накануне канал CNBC сообщил, что Илон Маск уже ведёт поиск преемника на посту главы Twitter, и началось это ещё до того, как он запустил упоминаемый выше опрос. Говоря на эту тему более серьёзно, Маск пояснил, что сложность заключается в поиске генерального директора, который смог бы обеспечить выживание социальной сети. Акционеры Tesla всерьёз обеспокоены увлечённостью Илона Маска реформами в Twitter, курс акций первой из компаний вчера упал до 25-месячного минимума, и некоторые из активистов уже начали требовать своего включения в состав совета директоров этого автопроизводителя.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Twitter обложит данью и корпоративных пользователей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
151
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
265
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
349
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
25
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
87
О самых неоптимизированных играх на ПК
35
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
165
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
167
Техноблоггинг, который мы заслужили
95
Как прекратить разменивать время и силы на копейки и стать хозяином своей жизни
19

Сейчас обсуждают

Павел Рыбалко
06:54
Ты его цену видел? А теперь вспомни про бутылку
Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
Павел Рыбалко
06:53
Головы может и хватит, да технологих нет 😄
Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
Мимо
06:50
В него не бросили, в него кувалду вставили. Вот и бегает с торчащей из дупла рукоятью - народ смешит.
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Павел Рыбалко
06:48
Да они повторить его даже в единичных экземплярах не смогут
Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
Мимо
06:48
Вежливый насрамс-насосамс не дебил. Он от рождения идиот.
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
Павел Папанин
06:47
Без ленд-лиза) Сталин так и сказал)))
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Павел Папанин
06:45
Конечно. На том же можно пришить лярды рублей. А на батареях для связи нет.
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Павел Папанин
06:44
Мурз в телеге разнёс Борщевик. При том что Мурз воюет за РФ
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Мимо
06:44
Ваши заднеприводные "генералы" такие фантазёры... Лукашенко то за что? РБ не является стороной СВО. Пока не является. А как вступит - то скорее Гаращучка будет тухнуть на ветке.
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
Мимо
06:38
От турков. Они только танкеры под российским флагом безвозданно пропускают через Босфор.
После введения эмбарго на морские перевозки экспорт российской нефти рухнул более чем в два раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем