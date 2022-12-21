Но не стал уточнять, когда это сделает.

Выдержав некоторую паузу после завершения результатов голосования среди 17,5 млн пользователей Twitter, которые 57,5% голосов решили, что Илону Маску (Elon Musk) следует оставить пост генерального директора этой компании, миллиардер заявил, что действительно сделает это, но только после того, как «найдёт какого-то дурачка» (find someone foolish enough) на эту работу. После такой кадровой перестановки сам Маск собирается сосредоточиться на управлении специалистами Twitter по разработке программного обеспечения и обслуживанию серверной инфраструктуры.

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Источник изображения: Reuters

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Накануне канал CNBC сообщил, что Илон Маск уже ведёт поиск преемника на посту главы Twitter, и началось это ещё до того, как он запустил упоминаемый выше опрос. Говоря на эту тему более серьёзно, Маск пояснил, что сложность заключается в поиске генерального директора, который смог бы обеспечить выживание социальной сети. Акционеры Tesla всерьёз обеспокоены увлечённостью Илона Маска реформами в Twitter, курс акций первой из компаний вчера упал до 25-месячного минимума, и некоторые из активистов уже начали требовать своего включения в состав совета директоров этого автопроизводителя.