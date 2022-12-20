Компания Valve рассказала, каким образом велась и ведётся работа над развитием портативного компьютера Steam Deck. Если вы помните, то данная система работает на базе SteamOS, которая в свою очередь основана на Debian Linux. Проекты с открытым исходным кодом легли в основу нового устройства компании, поэтому для неё крайне важно оказывать финансовую поддержку независимым разработчикам открытого ПО.
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В интервью изданию The Verge один из дизайнеров Steam Deck Пьер-Лу Гриффэ (Pierre-Loup Griffais) рассказал, что огромное количество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом получает финансирование от Valve. К таким «нахлебникам» относятся девелоперы, отвечающие за работу оболочки Proton, драйверов Mesa и Vulkan, а также команда поддержки Steam для Linux и хромбуков.
В данный момент Valve считает поддержку таких разработчиков частью своей глобальной стратегии по созданию единой экосистемы и архитектуры, целью которой является развитие геймдева на Linux.
Если говорить о дизайне и аппаратном наполнении Steam Deck, то над проработкой этих вещей в своё время работало от 20 до 30 человек. Valve намерена и дальше выпускать улучшенные версии устройства, не меняя мощность аппаратной начинки.