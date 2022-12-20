Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Valve финансирует разработчиков открытого ПО для поддерживания Steam Deck в актуальном состоянии
А ещё Valve любит Linux.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Компания Valve рассказала, каким образом велась и ведётся работа над развитием портативного компьютера Steam Deck. Если вы помните, то данная система работает на базе SteamOS, которая в свою очередь основана на Debian Linux. Проекты с открытым исходным кодом легли в основу нового устройства компании, поэтому для неё крайне важно оказывать финансовую поддержку независимым разработчикам открытого ПО.

реклама

Источник изображения: PC Gamer

В интервью изданию The Verge один из дизайнеров Steam Deck Пьер-Лу Гриффэ (Pierre-Loup Griffais) рассказал, что огромное количество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом получает финансирование от Valve. К таким «нахлебникам» относятся девелоперы, отвечающие за работу оболочки Proton, драйверов Mesa и Vulkan, а также команда поддержки Steam для Linux и хромбуков.

В данный момент Valve считает поддержку таких разработчиков частью своей глобальной стратегии по созданию единой экосистемы и архитектуры, целью которой является развитие геймдева на Linux.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Если говорить о дизайне и аппаратном наполнении Steam Deck, то над проработкой этих вещей в своё время работало от 20 до 30 человек. Valve намерена и дальше выпускать улучшенные версии устройства, не меняя мощность аппаратной начинки.

#valve #linux #steam deck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Долгострой Dwarf Fortress стартовал со второго места в чарте продаж в Steam
Portal с трассировкой лучей стала доступна для прохождения
Гейб Ньюэлл одобрил обещание Microsoft выпускать Call of Duty в Steam в ближайшие годы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
150
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
82
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
231
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
15
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
79
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
185
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
17
О самых неоптимизированных играх на ПК
35
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
163
Техноблоггинг, который мы заслужили
84

Сейчас обсуждают

Иван Капорцев
16:49
Мда... Оверы пробивают дно. Если за такой бред даже вознаграждение платят. Пора удалять сайт из избранного. Оверклокинг умер - Да здравствует Оверклокинг. А сайту явно надо менять название.
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
Za9c
16:49
Уже год как перемогают нашу армию старым вооружением советским. Ещё и города отбивают русские. Это они молодцы или наша вундервафля не работает?
МО РФ подтвердило поступление партии современных танков Т-90М «Прорыв» в зону СВО
Nagibator3000
16:49
вот тебе Иван на печи, по термалрайтам переведешь с наших рублей, не вспотей только от напряжения.
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
allebastr
16:49
Сплошная пропаганда в заметке. В этом и проблема что мы поверили что все это есть и теперь живём в мире иллюзий где в России современное оружие и мы всех побеждаем.
МО РФ подтвердило поступление партии современных танков Т-90М «Прорыв» в зону СВО
Алексей Румянцев
16:49
Вместе с тем, как отмечают эксперты, желание Казахстана экспортировать новые объемы газа неминуемо приведет к росту цен на внутреннем рынке. К тому же в рамках ЕАЭС и ВТО Казахстан должен перейти на р...
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Кружит голову Василек
16:47
Недели не прошло с того, как польский сейм признал Россию "страной-спонсором терроризма", а сегодня выяснилось, что эта ни капельки не двуличная страна (вместе с Германией) подала заявку на прокачку р...
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Nagibator3000
16:45
Золотые слова.
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
Spambomber_16
16:44
За сутки в зоне проведения спецоперации сбиты три украинских самолёта: два МиГ-29 и один Су-25. Также уничтожены два украинских вертолёта Ми-8. Об этом сообщило Министерство обороны России. https://ru...
Украина получит от SpaceX ещё 10 тысяч терминалов Starlink
Nagibator3000
16:44
Да прекращай ты ныть. Война не прекращалась везде никогда и не прекратится. Может сразу в петлю? Аж противно слушать - все вокруг виноваты и из-за этого всем плохо.
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
Кружит голову Василек
16:43
Настоящим хохлам не жалко, что у них нет света. Настоящим хохлам жалко, что свет есть у нас.
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем