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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Суд в Париже приговорил Apple к миллионному штрафу за существующие условия доступа разработчиков к магазину приложений
Но главные изменения ещё впереди.
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Пока единственным способом попасть в руки пользователям устройств Apple для любого приложения остаётся его распространение через фирменный магазин App Store. Компания из Купертино уже не раз подвергалась критике за высокие комиссионные отчисления, предусмотренные этой площадкой, да и антимонопольные органы многих стран выражают недовольство сложившейся практикой. Как сообщает Reuters, французские органы правосудия недавно вынесли приговор, согласно которому Apple должна выплатить штраф в один миллион евро за существующие ограничения по доступу к своей программной экосистеме.

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Источник изображения: Reuters

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По мнению представителей французской судебной системы, разработчики программного обеспечения вынуждены мириться с условиями доступа к App Store, которые далеки от справедливых. При этом судебное решение не предписывает Apple пересмотреть эти условия, поскольку первого ноября в Евросоюзе вступил в силу так называемый Акт о цифровых рынках, который со второго мая следующего года в любом случае заставит Apple открыть доступ разработчикам ПО из Евросоюза к экосистеме компании в обход App Store. Аналогичные требования будут предъявляться и к Google с её операционной системой Android.

#apple #евросоюз #app store #антимонопольщики #магазин приложений
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