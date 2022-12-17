Издание Semafor продолжило дайджест новостей, освещающих деятельность Илона Маска (Elon Musk) и его соратников. Управляющий делами миллиардера, по словам источника, озадачился поиском новых инвесторов для социальной сети Twitter, которую Маск приобрёл в конце октября. Отток средств рекламодателей на фоне неразберихи с подпиской и растущих долгов вынуждает нового владельца активов Twitter задуматься о поиске новых компаньонов.
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Как сообщается, потенциальным инвесторам были предложены акции Twitter по цене $54,20, которую в октябре заплатил за них сам Илон Маск. Желающих инвестировать в активы социальной сети достаточно много, как сообщает источник. Частное размещение акций планируется провести до конца года. Некоторые из потенциальных инвесторов сейчас демонстрируют нерешительность, связанную с неопределённостью дальнейших планов Илона Маска в статусе основного владельца бизнеса Twitter.