Хотя её недавно он обещал этого не делать.

Новой иллюстрацией противоречивости фигуры Илона Маска (Elon Musk), как сообщает CNBC, стала история с блокировкой учётной записи ElonJet на страницах Twitter, которая в автоматическом режиме публиковала данные о перемещениях личного самолёта главы компании, используя исходную информацию из открытых источников. При этом сам владелец самолёта публично высказывался как об угрозе своей безопасности, создаваемой раскрытием подобной информации, так и о необходимости сохранить свободу слова. В какой-то момент Илон Маск пояснил, что методы работы этого бота нарушают политику Twitter в части сбора и публикации персональных данных без ведома их обладателя. Если бы информация публиковалась с большей задержкой, то это бы устранило противоречие.

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Источник изображения: Getty Images

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Как пояснил владелец учётной записи Джек Суини (Jack Sweeney) в интервью CNBC, сперва он получил письмо от руководителей службы модерации Twitter, в котором выдвигались требования по усиленной фильтрации деятельности данного бота, снижавшие его видимость для других пользователей. В определённый момент Илон Маск даже предлагал этому студенту из Флориды $5000 за блокировку бота, мотивируя это заботой о личной безопасности. В итоге, на этой неделе оказались заблокированы не только все подобные боты, отслеживающие перелёты высокопоставленных сотрудников Tesla и SpaceX, но и личная учётная запись их владельца Джека Суини. Последний в интервью CNBC смог лишь добавить, что укрепился в мнении о неспособности Илона Маска держать своё слово.