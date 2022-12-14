Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Apple намеревается разрешить устанавливать приложения на iPhone/iPad из сторонних магазинов
Не дожидаясь обязаловки со стороны ЕС. Так сказать, оставить за собой слово.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Не секрет, что мобильные устройства от Apple допускают установку приложений только посредством собственного магазина компании — App Store. На бумаге это решение Apple объясняет защитой о безопасности устройств пользователей, но по факту все прекрасно понимают, что за красивыми словами стоит исключительно циничная жажда монополизации соответствующего рынка. Евросоюз уже одобрил закон, по которому Apple с 2024 года будет обязана разрешать установку приложений из сторонних магазинов, однако, как передаёт Bloomberg, купертиновцы не собираются дожидаться момента, когда их принудят к исполнению новых правил, а сделают соответствующие послабления в полу-добровольном порядке.

реклама

Как сообщается, соответствующие изменения в систему будут внедрены с релизом iOS 17, запланированным на следующий год. На первых порах Apple пойдёт на послабления именно в странах Евросоюза, ну а дальше, скорее всего, за ЕС аналогичные законы начнут принимать и другие государства и их экономические объединения, и выбора у Apple не останется.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить, что безобразие, коим является монополизация рынка мобильных приложений, в этом году лучше всех могли прочувствовать российские пользователи мобильной техники Apple, которая во исполнение так называемых санкций удалила из App Store приложения попавших под ограничения российских компаний, в том числе приложения онлайн-банкинга. Впоследствии попавшим под «санкции» банкам приходилось изворачиваться, маскируя свои приложения и призывая пользователей не терять время и устанавливать их, пока эта возможность ещё есть.

#apple
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple будет получать до трети всех выпускаемых TSMC в Аризоне чипов
TSMC в третьем квартале увеличила свою долю рынка до 56,1%
Apple и Ericsson удалось договориться о продлении лицензионного соглашения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
14
Лучшие комбинации процессора и материнской платы для игровых компьютеров в конце 2022 года
15
Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
63
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
10
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
238
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
47
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
17
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
2
Фантастические перекупы на Авито
13

Сейчас обсуждают

Вежливый_N_A_S-A-M-S
00:59
у тебя кз?
Словакия предоставит Украине свои МИГ-29, но Киеву это уже не поможет
Вежливый_N_A_S-A-M-S
00:59
все деньги на восстановление Украины пойдут. короче ты и другие дaлбаебы и заплатите за преступления сраны террориста.
В США готовятся отправить ПВО Patriot на Украину, но это решение должен утвердить Байден
Ми Бор
00:57
потому, что видеокарта по итогу получает свой целевой ток. После разъёма все сливается в одну точку, после чего распределение по фазам, как будто она подключена одним толстым проводом вместо шести. Н...
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
Вежливый_N_A_S-A-M-S
00:57
так торопится надо. ресурсы то не бесконечные. а санкций все время только больше. нефть/газ то уже все. у тебя в тылу авиацию сратегическую наебнули. ты о своей мобилизации переживай дaлбаеб. скоро но...
В США готовятся отправить ПВО Patriot на Украину, но это решение должен утвердить Байден
ахахаxа
00:55
солнцепёк на украине дорабатывают,су-57 да и много чего ещё.Солнцепёк забавный комплекс получился
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
-=metallist=-
00:55
Держи карман шире) [url=https://radikal.host/i/ODbk8][img]https://b.radikal.host/2022/12/14/42a32bfd9a2278942209468d426449c4.jpg[/img][/url]
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
Midosa
00:54
У меня бабка с дедкой вкалывали и социализм ждали, родители вкалывали и коммунизм + отдельную квартиру к 2000 году ждали, я с 1991 вставание с колен наблюдаю (только уже на пиздёж твоих хозяев не веду...
Почему российские компьютеры такие дорогие — за материнскую плату для Эльбрус-8С просят 254 000р
kitava
00:53
Кому какая разница. У частника бы забрали, а он бы пошёл в госдеп за компенсацией, которую бы из замороженных активов зсплатили.А вы думали эти деньги для Украины? Ахахаха размечтались. Смешно.
В США готовятся отправить ПВО Patriot на Украину, но это решение должен утвердить Байден
Вежливый_N_A_S-A-M-S
00:52
так то временно. а раха развалится навсегда. или ты думаешь если "берегли солдат" в Херсоне то в Крыму не будут. там мост доебеть и пулучится один большой котел. и жаришь себе орков хаймарсом до хруст...
В США готовятся отправить ПВО Patriot на Украину, но это решение должен утвердить Байден
-=metallist=-
00:51
А на солнце они ночью высаживаются? )))
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем