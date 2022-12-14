Не секрет, что мобильные устройства от Apple допускают установку приложений только посредством собственного магазина компании — App Store. На бумаге это решение Apple объясняет защитой о безопасности устройств пользователей, но по факту все прекрасно понимают, что за красивыми словами стоит исключительно циничная жажда монополизации соответствующего рынка. Евросоюз уже одобрил закон, по которому Apple с 2024 года будет обязана разрешать установку приложений из сторонних магазинов, однако, как передаёт Bloomberg, купертиновцы не собираются дожидаться момента, когда их принудят к исполнению новых правил, а сделают соответствующие послабления в полу-добровольном порядке.
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Как сообщается, соответствующие изменения в систему будут внедрены с релизом iOS 17, запланированным на следующий год. На первых порах Apple пойдёт на послабления именно в странах Евросоюза, ну а дальше, скорее всего, за ЕС аналогичные законы начнут принимать и другие государства и их экономические объединения, и выбора у Apple не останется.
Стоит отметить, что безобразие, коим является монополизация рынка мобильных приложений, в этом году лучше всех могли прочувствовать российские пользователи мобильной техники Apple, которая во исполнение так называемых санкций удалила из App Store приложения попавших под ограничения российских компаний, в том числе приложения онлайн-банкинга. Впоследствии попавшим под «санкции» банкам приходилось изворачиваться, маскируя свои приложения и призывая пользователей не терять время и устанавливать их, пока эта возможность ещё есть.