Мировые информационные агентства со ссылкой на публикацию в официальном блоге Twitter сообщили, что эта компания перезапустила долгожданную подписку Twitter Blue на новых условиях. Пользователям она обойдётся в $8 в месяц, и будет гарантировать не только верификацию учётной записи при наличии достоверного номера телефона подписчика, но и возможность просматривать в два раза меньше рекламы.
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Как и было обещано, частные лица получат голубые галочки в качестве признака пройденной верификации, причём выданные на старых условиях символы такого типа будут отобраны у тех, кто не пожелает стать подписчиком Twitter Blue на новых условиях в течение нескольких месяцев. Пользователь сохраняет право менять имя учётной записи или фото на заставке, но это повлечёт необходимость повторно проходить верификацию и на время потерять голубую галочку. Компаниям достанутся галочки золотого цвета, организациям и политическим ведомствам положены серые.
Илон Маск (Elon Musk) одновременно пообещал предложить в следующем году более продвинутую версию подписки, которая полностью избавит пользователей от необходимости просматривать рекламу. Скорее всего, она потребует ежемесячной оплаты в более крупном размере. Пользователи Apple iOS уже сейчас вынуждены будут платить по $11 в месяц, если не заставят себя перейти для оплаты подписки на внешний сайт, где сумма снизится до $8 благодаря отсутствию комиссии со стороны Apple.