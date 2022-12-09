Конфликт с мэром у него уже возник.

Конфликт с мэром Сан-Франциско по поводу несогласованного оснащения штаб-квартиры Twitter спальными местами для сотрудников, как отмечает Bloomberg, не является для Илона Маска (Elon Musk) единственной причиной, по которой он может задуматься о переносе штаб-квартиры компании за пределы не только города, но и штата Калифорния как такового.

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Источник изображения: Bloomberg, David Paul Morris

С руководством штата у главы Tesla возникали разногласия с первых дней пандемии, когда местные власти запретили выпуск электромобилей на предприятии во Фримонте на несколько недель по соображениям санитарной безопасности. Это подтолкнуло Маска перенести штаб-квартиру Tesla в Техас, да и налоговый режим на новом месте обещал быть более благоприятным для человека, который по версии Bloomberg всё ещё может считаться богатейшим на планете. Сам миллиардер тоже переселился в Техас, хотя после покупки Twitter в октябре этого года проводит много времени в Сан-Франциско.

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Маск заявил своим подчинённым, что единственным местом, где у Twitter сохранятся офисные площади в Калифорнии, останется Сан-Франциско. По некоторым данным, он не разделяет политических взглядов действующего руководства города, а потому перенос штаб-квартиры Twitter из Сан-Франциско является лишь вопросом времени. Именно в этом городе компания была основана в 2006 году, но Илон Маск уже не раз доказывал, что не боится решительных перемен и не любит уступать оппонентам.