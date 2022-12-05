Известный колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) свою традиционную для понедельника рубрику начал с обсуждения возможных решений проблемы Twitter с высокими комиссионными отчислениями Apple для владельцев iPhone и других устройств этой марки при переводе средств за подписку. Напомним, в экосистеме App Store платежи внутри приложений подразумевают комиссию в пользу Apple в размере 30% в первый год подписки и 15% во второй.
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Как отмечает автор публикации, попытки Twitter организовать приём платежей внутри приложения в обход экосистемы Apple неизбежно приведут к угрозе удаления этого приложения из App Store. При этом Илон Маск сохраняет возможность вполне легально организовать приём платежей от подписчиков через специальный сайт. Политика Apple это допускает, единственным неудобством для пользователей Twitter может стать необходимость обращения к стороннему сайту. Ради экономии средств, впрочем, с этим можно будет смириться. Если подписка при оплате через сайт будет стоить $8, то пользователи устройств Apple, склонные к оплате через приложение, будут вынуждены раскошелиться на все $10-11, поскольку в эту сумму войдёт и комиссионное вознаграждение Apple. Такая схема учтёт интересы Twitter и Apple одновременно, и лишь для пользователей одноимённой социальной сети создаст определённые неудобства.