Как говорится, лучше меньше, да лучше.

Мероприятия, подобные The Game Awards 2022, всем хороши, однако без исключения обладают главным недостатком: в их рамках демонстрируют столько новых и хорошо забытых старых игровых проектов, что большая их часть неизбежно остаётся в тени других, поскольку те или иные новинки закономерно остаются более привлекательными, чем другие. Возможно, организаторы мероприятия об этом наконец-то догадались, ну или же в этом году просто так звёзды сошлись, но The Game Awards 2022, по словам её создателя и ведущего Джеффа Кили, будет беднее на громкие премьеры, чем предыдущие церемонии.

реклама

Всего, по словам Кили, на The Game Awards 2022 покажут порядка пятидесяти игр, однако большая часть из них — уже ранее анонсированные и известные проекты; непосредственно новинок будет не так уж и много.

Возвращаясь к озвученной в первом абзаце проблеме, отметим, что данное решение, если это вообще решение, а не случайная вынужденная необходимость, абсолютно правильное. В целом за время пандемии игровая индустрия доказала, что крупные выставки ей не требуются, а публика куда лучше «переваривает» анонсы небольшими порциями, чем заглатывая огромный массив информации как удав.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

The Game Awards 2022 пройдёт 8 декабря (по московскому времени это будет уже 9 декабря, 03:30 по московскому времени). Помимо новых и старых игр также ожидайте традиционный список победителей в многочисленных игровых номинациях — в конце концов, не просто же так The Game Awards называют «Оскаром» от мира видеоигр.