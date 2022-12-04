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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
На грядущей The Game Awards 2022 будет представлено меньше крупных и громких проектов
Как говорится, лучше меньше, да лучше.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Мероприятия, подобные The Game Awards 2022, всем хороши, однако без исключения обладают главным недостатком: в их рамках демонстрируют столько новых и хорошо забытых старых игровых проектов, что большая их часть неизбежно остаётся в тени других, поскольку те или иные новинки закономерно остаются более привлекательными, чем другие. Возможно, организаторы мероприятия об этом наконец-то догадались, ну или же в этом году просто так звёзды сошлись, но The Game Awards 2022, по словам её создателя и ведущего Джеффа Кили, будет беднее на громкие премьеры, чем предыдущие церемонии.

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Всего, по словам Кили, на The Game Awards 2022 покажут порядка пятидесяти игр, однако большая часть из них — уже ранее анонсированные и известные проекты; непосредственно новинок будет не так уж и много.

Возвращаясь к озвученной в первом абзаце проблеме, отметим, что данное решение, если это вообще решение, а не случайная вынужденная необходимость, абсолютно правильное. В целом за время пандемии игровая индустрия доказала, что крупные выставки ей не требуются, а публика куда лучше «переваривает» анонсы небольшими порциями, чем заглатывая огромный массив информации как удав.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

The Game Awards 2022 пройдёт 8 декабря (по московскому времени это будет уже 9 декабря, 03:30 по московскому времени). Помимо новых и старых игр также ожидайте традиционный список победителей в многочисленных игровых номинациях — в конце концов, не просто же так The Game Awards называют «Оскаром» от мира видеоигр.

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