Многие рекламодатели тоже вернулись.

Состоявшийся недавно визит Илона Маска (Elon Musk) в штаб-квартиру Apple был призван наладить взаимоотношения с Twitter, и уже по первым итогам можно было судить, что стороны устранили имевшее место взаимопонимание. Как добавляет Bloomberg, во время своего более чем двухчасового перелёта на личном самолёте глава и владелец Twitter не переставал общаться с аудиторией социальной сети, и благодаря этому вчера стало известно, что Apple полностью восстановила размещение рекламы на страницах социальной сети. Способствовала ли этому готовность Twitter предоставлять скидки, не уточняется.

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Источник изображения: Getty Images

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Зато Илон Маск признался, что Apple является крупнейшим рекламодателем Twitter. Попутно он поблагодарил всех рекламодателей, которые вернулись к компании, хотя и не стал их открыто перечислять. Напомним, что ещё недавно доходы Twitter на 90% определялись именно поступлениями средств от рекламы. Илон Маск пытается переломить эту ситуацию, рассчитывая увеличить долю доходов от платной подписки, но пока её перезапуск «буксует». Новый механизм верификации учётных записей Twitter должен стартовать на следующей неделе.