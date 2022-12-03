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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Коммунизм в Victoria 3 оказался столь силён и привлекателен, что игроки назвали его «дисбалансным»
Дело марксизма-ленинизма живёт. Хотя бы виртуально.
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В западном мире принято считать, что капитализм победил социализм/коммунизм в честной борьбе, и последний пал, будучи неэффективным и противоестественным. Разумеется, всё это исключительно часть пропаганды, приправленной тем намеренным упущением, что распад социалистического лагеря произошёл вовсе не по причине недостатков идеологии и экономической модели, которым он следовал. Как могло пойти развитие событий, не случись в 1991 году роковых для нынешнего постсоветского пространства и глобальной безопасности событий, сейчас можно только гадать, однако пофантазировать всегда приятно, чем в своём проекте Victoria 3 и занимались разработчики из Paradox.

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В частности, в Victoria 3 можно следовать коммунистической экономической модели, и опытным путём геймеры установили, что она по всем параметрам превосходит «стандартную» капиталистическую. Так, при коммунизме ресурсы, блага и конечная власть в Victoria 3 распределяются между людьми, в результате чего уровень благосостояния каждого из них растёт, что, в свою очередь, приводит к общему и, главное, стремительному экономическому росту и технологическому развитию государства, избравшего путь коммунизма. При этом при капиталистической модели ресурсы и власть сосредоточены в руках условной «аристократии», в государстве процветает неравенство, а сильные мира сего считают нормальным «тормозить» принятие полезных для общества, но подрывающих положение толстосумов в этом самом обществе реформ.

Как итог, коммунистическое государство в Victoria 3 при правильном развитии всегда превосходит капиталистическое, чем фактически становится безальтернативным. Данное обстоятельство геймеры считают элементом дисбаланса, однако разработчики выражают несогласие. По словам девелоперов, Victoria 3 — это «симулятор исторического материализма», и система коммунизма была реализована ими в игре в том виде, в котором они понимают работу данной общественной модели.

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RTX 4080 - 6 видов в Регарде
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Делать коммунизм безальтернативным вариантом развития разработчики, впрочем, не планировали, поэтому в отдельные элементы придётся внести балансирующие правки. Исключительно с целью введения разнообразия в игровой процесс.

#paradox interactive #paradox development #victoria 3
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