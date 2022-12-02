Причём уже на следующей неделе.

Быть может, Saints Row IV и не получила столь же широкого признания, как её предшественницы, но разработчики о ней не забывают, как не забывают и о тех, кто в своё время приобрели данный проект в его базовой версии. Сегодня из стен студии Volition поступило радостное известие: все владельцы оригинальных копий Saints Row IV получат бесплатное обновление до версии Re-Elected.

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Сама по себе контентная добавка мелкая, поэтому, собственно, её и решили отдать бесплатно. Напомним, что в Re-Elected-версию включены несколько дополнительных миссий из состава специального DLC, новая «косметика» и вооружение.

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Обновление станет доступно уже 8 декабря.