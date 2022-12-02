Давно было пора.

Разработчики из студии Grinding Gear Games анонсировали обновление The Forbidden Sanctum для ролевой игры Path of Exile. Апдейт должен выйти на ПК уже 9 декабря, а на консолях — только 14 декабря.

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Апдейт добавит в игру Запретное святилище — подземелье из четырёх уровней с боссом на каждом. Отличительной особенностью локации стала вот какой момент: при каждом новом прохождении этажи будут меняться, а ключевой задачей у игроков станет необходимость продвинуться как можно дальше. По мере прохождений комнат на героев будут накладываться разные ухудшения, которые станут осложнять прохождение.

Ещё одна важная механика здесь — уровень решимости, необходимый для перехода к новой комнате. Он будет постепенно снижаться из-за череды внешних опасностей и атак врагов, восполнять решимость можно с помощью специального фонтана. Но тут важно не нарваться на проклятый фонтан, который может усугубить положение игрока.

В рамках прохождения Запретного святилища игрок сможет заполучить несколько мощных трофеев и реликвий, поэтому ему придётся регулярно принимать выбор — забрать награды или двинуться дальше. Сохранить нажитый скарб разрешат с помощью алтаря.

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Остальные подробности грядущего обновления можно изучить с помощью специального видео продолжительностью почти 27 минут.