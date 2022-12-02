Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Расширение The Forbidden Sanctum добавит в ролевую игру Path of Exile режим «рогалика»
Давно было пора.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Разработчики из студии Grinding Gear Games анонсировали обновление The Forbidden Sanctum для ролевой игры Path of Exile. Апдейт должен выйти на ПК уже 9 декабря, а на консолях — только 14 декабря.

реклама

Апдейт добавит в игру Запретное святилище — подземелье из четырёх уровней с боссом на каждом. Отличительной особенностью локации стала вот какой момент: при каждом новом прохождении этажи будут меняться, а ключевой задачей у игроков станет необходимость продвинуться как можно дальше. По мере прохождений комнат на героев будут накладываться разные ухудшения, которые станут осложнять прохождение.

Ещё одна важная механика здесь — уровень решимости, необходимый для перехода к новой комнате. Он будет постепенно снижаться из-за череды внешних опасностей и атак врагов, восполнять решимость можно с помощью специального фонтана. Но тут важно не нарваться на проклятый фонтан, который может усугубить положение игрока.

В рамках прохождения Запретного святилища игрок сможет заполучить несколько мощных трофеев и реликвий, поэтому ему придётся регулярно принимать выбор — забрать награды или двинуться дальше. Сохранить нажитый скарб разрешат с помощью алтаря.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Остальные подробности грядущего обновления можно изучить с помощью специального видео продолжительностью почти 27 минут.

#path of exile #grinding gear games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймеры обрушили рейтинг Path of Exile в ответ на неанонсированное снижение шанса выпадения предметов
Ролевой экшен Path of Exile скоро получит «Беспощадный режим» — для тех, кому стандартный режим кажется слишком простым
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
33
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
36
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
18
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
54
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
79
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
110
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
112
О секретном вооружении России, назначение которого скрывается
109
Легенды и Мифы Красных Кисок
98
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
57

Сейчас обсуждают

Stupid Miner
19:20
Глотай молча
Анонс PowerColor Radeon RX 7900 HellHound — фиолетовая подсветка, 8 теплотрубок, новые вентиляторы
RedStone
19:20
Тебя гложет зависть
Анонс PowerColor Radeon RX 7900 HellHound — фиолетовая подсветка, 8 теплотрубок, новые вентиляторы
Рустам Ж
19:14
Конкурентный и прибыльный это уже не стыковка. Надо прибыльный российский и конкурентный китай и сша рынки
Volkswagen выходит на один из самых конкурентных и прибыльных автомобильных рынков - США
Denis Krivtsov
19:13
Замечательная статья! Тут описаны те возможности программ, которых так не хватает и которые выделяют эту программу среди других похожих. Я просто использую 6 программ из этого списка, и читая о них, я...
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
Вова Огонь
19:13
А я вот молодых козочек люблю
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
ellzar
19:13
каких только тварей на земле ходит уму не постижимо
Спецоперация на Украине войдёт в российские учебники истории
Яяяяяяяя Бббббб
19:12
а когда он у тебя был? Дубина ты. Наш газ вот на сколько, на 17 процентов вроде подорожал, ты что ли просил? Адрес, тёлка!
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Яяяяяяяя Бббббб
19:11
у тебя ципки?
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Яяяяяяяя Бббббб
19:11
плять, я в родном климовске в 50 тысяч тел не все улицы узнаю
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Олеся Гребеневич
19:10
Без проблем, с любой длинной выбирай
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем