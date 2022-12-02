Нынешняя не работает, считают в надзорных органах.

Разговоры о необходимости более тщательного регулирования рынка видеоигр в России последнее время ведутся со всё нарастающей активностью. Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что российское правительство начало разрабатывать требования по возрастной маркировке видеоигр, которая до конца года войдёт в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды».

реклама

Как отмечается, сейчас в России уже давно действуют требования по возрастной маркировке различного контента, однако непосредственно видеоигры, как поясняют юристы, попадают под эти требования частично, тем самым избегая многих ограничений. Новая инициатива подразумевает создание системы, аналогичной PEGI, которая сейчас применяется в тридцати девяти странах.

В проработке системы принимают участие как правительственные ведомства, такие как Минцифры, Минэкономики и даже Минздрав, так и связанные с видеоиграми отечественные компании — 1C и VK.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, постановка видеоигр под возрастной контроль позволит прекратить распространение «деструктивного контента» среди детей.