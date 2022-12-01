Разработчики из бельгийской студии Larian, как и обещали ранее, выпустят девятый патч для ожидаемой партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 до конца текущего месяца. Все детали будут обнародованы уже 14 декабря.
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Как и во все предыдущие разы, подробности патча раскроют в рамках прямой трансляции Panel from Hell, которая в этот раз проведётся в компании с хорошо знакомым для игроков гостем — ведущим The Game Awards Джеффом Кили.
Также уже сейчас стало известно, что Larian Studios поделится на грядущем стриме новостями о полноценном релизе игры, который должен обязательно случиться в 2023 году. Сама Baldur’s Gate 3 доступна для покупки в Steam и GOG.
В магазине Valve у партийной ролевой игры с момента её появления в раннем доступе 6 октября 2020-го набралось почти 50 тысяч отзывов, из которых 87 % — положительные. Сама трансляция по девятому патчу стартанёт в 21:00 по Москве.