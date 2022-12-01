Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 определились с датой стрима по девятому патчу
Тогда же будет представлена новая информация по релизу.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Разработчики из бельгийской студии Larian, как и обещали ранее, выпустят девятый патч для ожидаемой партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 до конца текущего месяца. Все детали будут обнародованы уже 14 декабря.

реклама

Как и во все предыдущие разы, подробности патча раскроют в рамках прямой трансляции Panel from Hell, которая в этот раз проведётся в компании с хорошо знакомым для игроков гостем — ведущим The Game Awards Джеффом Кили.

Также уже сейчас стало известно, что Larian Studios поделится на грядущем стриме новостями о полноценном релизе игры, который должен обязательно случиться в 2023 году. Сама Baldur’s Gate 3 доступна для покупки в Steam и GOG.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В магазине Valve у партийной ролевой игры с момента её появления в раннем доступе 6 октября 2020-го набралось почти 50 тысяч отзывов, из которых 87 % — положительные. Сама трансляция по девятому патчу стартанёт в 21:00 по Москве.

#larian studios #baldurs gate 3
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Larian начала приглашать игроков протестировать второй и третий акты Baldur’s Gate 3, которых нет в раннем доступе
Девятый патч для партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 выйдет до конца текущего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
17
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
28
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
22
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
138
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
147
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
40
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
29
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
87
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
104
Легенды и Мифы Красных Кисок
131

Сейчас обсуждают

Кружит голову мимоза
22:10
кстати да куда дел Микото?
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Зю
22:09
Насильно впихивают на новых ноутах. Причём в ней невозможно добраться до элементарных функций, если не ставить старую панель управления.
Windows 10 упала ниже 70% в статистике StatCounter
Asker 013
22:09
Использование этих денег, в любых целях - не в интересах США. Думаю что эти средства выведены в безвременье . Ситуация будет оставаться подвешенной до полного обесценивания валюты , ибо отоваривать эт...
Microsoft исправила проблему с падением производительности в играх в Windows 11 22H2
Неузнаете
22:08
А тебя русская мразь, волновать не должно где моя жена Микото
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Chihonya
22:08
Шишкин, а как же Икота, ты кинул ее?
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Неузнаете
22:07
Ты типа от этого говна никогда не оправишься
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Кружит голову мимоза
22:07
Я тебя никогда не подделывал. Это я тебя на этом сайте пропиарил, что бы над тобой все ржали. Я тебя выдвинул. Я тебя и задвину. И все про тебя забудут. Хочешь сделаю?
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
VRoman
22:06
Почти 4 часа в день в интернете? Это ж больше, чем я! Куда столько??
В этом году россияне стали проводить в интернете на 9 % больше времени
Неузнаете
22:06
Да ладно балабол, ты наверное спросишь почему я тебя называю балаболом?
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Кружит голову мимоза
22:05
ну ты же генерал, ты всё знаешь )))) аахахааа
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем