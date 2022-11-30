А то мы как-то несправедливо позабыли о данном проекте.

Если ваш период становления как геймера пришёлся на «девяностые» или на самое начало «нулевых», то вы наверняка знаете про такую глобальную пошаговую стратегию, как Master of Magic, которую можно описать словами «Civilization с магией». Данный проект в самом деле является очевидной попыткой переноса механик «Цивилизации» с поправкой на волшебный мир, и весной прошлого года разработчики из MuHa Games и Eerie Forest Studio совместно с издательством Slitherine затеяли выпустить ремейк. И вот, сегодня ремейк отправился в печать, а это значит, что процесс подготовки проекта завершён.

реклама

Статус ремейка означает, что вся основа в Master of Magic останется прежней, изменятся только движок и графическое исполнение. Иными словами, ожидайте, как и в детстве, четырнадцать чародеев с уникальными чертами, особыми способностями и наборами заклинаний, более дюжины фентезийных игровых рас, а также пять школ магии — колдовства, жизни, смерти, природы и хаоса.

Всего разработчики обещают более двухсот доступных заклинаний, без малого две сотни типов юнитов, а также масштабные карты, разделённые на два параллельных мира — Arcanus, природные условия которого напоминают земные, и мрачное магическое измерение Myrror, наполненное волшебными созданиями и ресурсами.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Релиз — 13 декабря.