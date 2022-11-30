Если ваш период становления как геймера пришёлся на «девяностые» или на самое начало «нулевых», то вы наверняка знаете про такую глобальную пошаговую стратегию, как Master of Magic, которую можно описать словами «Civilization с магией». Данный проект в самом деле является очевидной попыткой переноса механик «Цивилизации» с поправкой на волшебный мир, и весной прошлого года разработчики из MuHa Games и Eerie Forest Studio совместно с издательством Slitherine затеяли выпустить ремейк. И вот, сегодня ремейк отправился в печать, а это значит, что процесс подготовки проекта завершён.
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Статус ремейка означает, что вся основа в Master of Magic останется прежней, изменятся только движок и графическое исполнение. Иными словами, ожидайте, как и в детстве, четырнадцать чародеев с уникальными чертами, особыми способностями и наборами заклинаний, более дюжины фентезийных игровых рас, а также пять школ магии — колдовства, жизни, смерти, природы и хаоса.
Всего разработчики обещают более двухсот доступных заклинаний, без малого две сотни типов юнитов, а также масштабные карты, разделённые на два параллельных мира — Arcanus, природные условия которого напоминают земные, и мрачное магическое измерение Myrror, наполненное волшебными созданиями и ресурсами.
Релиз — 13 декабря.