«Наномашины, сынок».

Издательство Level Infinite совместно с разработчиками из NExT намерены в самое ближайшее время запустить открытое бета-тестирование командного лутер-шутера Synced. Старт ивента намечен на 10 декабря, он продлится вплоть до 15 января. Для участия всем желающим необходимо скачать игру в Steam или на официальном сайте.

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Synced позиционируется своими создателями как матчевый лутер-шутер в жанре rogue-lite. В техно-апокалиптическом будущем вы играете за бегущего, который вступает в войну против смертоносных техносуществ, называемых нано, внутри закрытой зоны отчуждения, известной как Меридиан.

Действие SYNCED происходит в мире, где двигателем цивилизации стали нанотехнологии. Но после катастрофы, известной как Коллапс, наномашины превратились в «неуправляемых свирепых хищников». Они стали рыскать по заброшенным землям, поглощая людей и превращая их в себе подобных.

Геймеру нужно выбрать своего бегущего и объединиться в команды для участия PvE- и PvP-матчах. Цель всех забегов довольно ожидаемая — победа над нано с последующим их приручением, чтобы использовать против врагов. Действительно, игроки смогут здесь приручать нано и синхронизировать их в спутников разных классов, которых можно задействовать прямо в бою. С их помощью можно усилить свой отряд, улучшить оружие и, разумеется, заработать себе место среди лучших бегущих.

«Объединитесь в отряды из трёх игроков и сражайтесь в динамичных игровых режимах, где мало просто уметь стрелять, чтобы выжить. Используйте окружение, координируйте действия с товарищами и задействуйте спутников-нано — ищите уникальные тактические решения, которые помогут в битвах против толп нано и бегущих-соперников. На базе бегущих, в Эдеме, вы можете планировать будущие вылазки. Улучшайте оружие и снаряжение, повышайте свою мощь — будьте готовы к каждому новому матчу», — гласит официальное описание игры.

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Точной даты релиза у командного лутер-шутера Synced пока нет, зато давно есть своя страничка в Steam. В списке целевых платформ значится пока только PC, но мы ждём большего.